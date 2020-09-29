نائب يطالب البرلمان القادم بضرورة تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل

قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس النواب القادم عليه عدد كبير من الأولويات خلال الفترة القادمة لإصدار عدد من القوانين التى تمس الشارع المصرى.





وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان القادم مطلوب من إصدار قوانين فى مجال التعليم والصحة ، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل.





كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.





ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.





وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.





وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.