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مرأة

لابتسامة هوليود .. اصنع هذا المعجون الخارق في المنزل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:17 م
لابتسامة هوليود ..
لابتسامة هوليود .. اصنع هذا المعجون الخارق في المنزل
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اسماء محمد
يحلم الجميع بالحصول على ابتسامة هوليود والحصول على اسنان ناصعة البياض لكن مع الاسف هذا لا يتحقق في كثير من الاحيان حتى مع الانتظام على استخدام المعجون وذلك يرجع لعدم قدرة نوع المعجون المستخدم على ازالة طبقة البلاك .
عرض موقع " برايت سايد"  طريقة صنع معجون أسنان طبيعي في المنزل أكثر قوة فى تنظيف وتبييض الاسنان من الانواع الأخرى:
مكونات معجون الاسنان:
كوب ماء
1/2 كوب صودا الخبز
ملعقة صغيرة جل الصبار
4 ملاعق صغيرة جلسرين نباتي
ملعقة صغيرة من زيت الليمون العطري

طريقة العمل والاستخدام 
اخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا 
نظف أسنانك بهذا الخليط وشاهد أسنانك تبدو أكثر بياضًا وأكثر لمعانًا وصحة في غضون دقائق.
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لابتسامة هوليود .. اصنع هذا المعجون الخارق في المنزل

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