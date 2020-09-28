العربية: انفجارات تستهدف القوات الأمريكية في بغداد

أفادت فضائية "العربية"،اليوم نقلا عن مراسلها، بوقوع انفجار استهدف رتلا أمريكيا في منطقة الدورة شرق بغداد.





كما استهدف هجوم ثان، اليوم الاثنين، رتلا أمريكيا جنوب بغداد، نقلا عن مراسل "العربية".





وصباح أمس، انفجرت عبوة ناسفة في رتل عسكري للتحالف الدولي جنوب بغداد، فيما أعلنت السفارة الأمريكية أنها ستجري اختبارات لاجراءاتها ومعداتها للطوارئ في وقت بحثت بغداد واربيل استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.





فيما أفادت قناة "العربية"، نقلًا عن مصادر لها، بأن الولايات المتحدة قد تصدر بعد قليل، قرارًا بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد استهدافها عدة مرات من قبل مليشيات مسلحة موالية لإيران.





ومنذ مطلع العام الحالي تتعرض قوات التحالف الدولي في العراق وبعثات دبلوماسية أجنبية وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين لهجمات صاروخية متكررة وتفجيرات بعبوات ناسفة.



