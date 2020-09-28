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أستاذ علوم سياسية: العاصمة الإدارية تساهم في تخفيف العبء عن القاهرة الكبرى.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور إكرام بدر الدين ، أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة ، إن العاصمة الإدارية ، تعد جزء من المشروعات التنموية الضخمة التي تدشنها الدولة المصرية ، في الفترة الأخيرة .

وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ، إيجاد كيان مزدهر إقتصاديا وثقافيا وماليا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا .

ولفت أستاذ السياسية والاقتصاد ، إلى أن الحكومة أعلنت عن تدشين العاصمة الادارية في عام 2015 ، موضحة أنها ستكون مقر للوزارات لتخفيف الضغط المتزايد على القاهرة الكبرى .

وأشار "بدر الدين " ، إلى أن المواطن المصري يهمه أن يقضي مصالحه الحكومية بسهولة ويسر ، والتي توفرها لهم الدولة بأحدث الوسائل ، موضحا أن العاصمة الإدارية ستكون هي الواجهة الأولى التي يرتكز عليها المستثمر.

وأوضح "بدر الدين " ، أن المستثمرين سيرون، قريبا ، عاصمة كبرى، تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط ، ومركز للمعارض والاستثمارات.
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