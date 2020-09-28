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اقتصاد

البورصة تغلق تعاملاتها على أرباح بـ1.7 مليار جنيه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:17 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
اغلقت البورصة المصرية تعاملها اليوم علي أرباح بقيمة1.7 مليار جنيه ، مدفوعة بمشتريات المستثمرين، ليختتم رأسمالها السوقي عند 617.92 مليار جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة رغم اندفاعها للمنطقة الخضراء.

وجري التداول علي 442.209 ألف ورقة مالية داخل المقصورة لـ 191 شركة بقيمة 2.6 مليار جنيه.

بينما وصلت جملة العمليات التي تمت خارج المقصورة نحو 258 عملية بقيمة 1.8 مليار جنيه لـ 9438 ورقة مالية خاصة بـ 29 شركة.

وصعد المؤشر القيادي للبورصة EGX30 بمعدل 0.62%  عند النقطة 110.969.94 ,

وانخفض  مؤشر EGX100 عند 2.918.19 بنسبة 0.62%، وكذلك مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا هبوطا محدودا  عند النقطة 2.022.01.

وانخفض مؤشر EGX50 مسجلا النقطة 2.069.71

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