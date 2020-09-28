البورصة تغلق تعاملاتها على أرباح بـ1.7 مليار جنيه

اغلقت البورصة المصرية تعاملها اليوم علي أرباح بقيمة1.7 مليار جنيه ، مدفوعة بمشتريات المستثمرين، ليختتم رأسمالها السوقي عند 617.92 مليار جنيه.
وتباينت مؤشرات البورصة رغم اندفاعها للمنطقة الخضراء.
وجري التداول علي 442.209 ألف ورقة مالية داخل المقصورة لـ 191 شركة بقيمة 2.6 مليار جنيه.
بينما وصلت جملة العمليات التي تمت خارج المقصورة نحو 258 عملية بقيمة 1.8 مليار جنيه لـ 9438 ورقة مالية خاصة بـ 29 شركة.
وصعد المؤشر القيادي للبورصة EGX30 بمعدل 0.62% عند النقطة 110.969.94 ,
وانخفض مؤشر EGX100 عند 2.918.19 بنسبة 0.62%، وكذلك مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا هبوطا محدودا عند النقطة 2.022.01.
وانخفض مؤشر EGX50 مسجلا النقطة 2.069.71