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أخبار العالم

بعد هجومه على السيستاني.. خارجية إيران تصحح خطأ ممثل خامنئي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:28 م
المرجع الديني في
المرجع الديني في العراق علي السيستاني
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شيماء مصطفى
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، على الهجوم الذي وجهته صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى المرجع الديني في العراق، علي السيستاني.

وقال سعيد خطيب زادة إن هذه الانتقادات لاعلاقة لها بالسلطات الرسمية الإيرانية، مضيفا أن النظام في طهران بني على أساس المرجعية، لافتا إلى أن المرجعية في إيران والعراق هي حامية السلام والأمن والاستقرار في البلدين.

وأكد زادة أن السيستاني في العراق ليس له بديل كما أنه يتمتع بمكانة رفيعة في العالم، مشددا على رفض بلاده تعرض أي شخص لمنزلة المرجعية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن السيستاني يعتبر ذخرًا للعالم الاِسلامي وهو الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة.

وكتب ظريف في تغريدة له اليوم الإثنين أن ايران تقدر دوره في استتباب الأمن بالعراق واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه والتخلص من قوى الاحتلال وبناء العراق الجديد وفق متطلبات شعبه الشقيق.

كان حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان ومندوب خامنئي فيها، كتب في مقاله الافتتاحي، إن دعوة السيستاني للأمم المتحدة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية في العراق، يعتبر "دون شأنه ومنزلته".

كما خاطب شريعتمداري السيستاني بالقول: "لقد أخطأتم في طلبكم إلى الأمم المتحدة.. لا بأس في ذلك، لكن الآن عُدْ وصحّحْ ذلك وقل إنك لم تقل ذلك".
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