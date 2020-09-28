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سيارات

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:17 م
تويوتا فورتشنر toyota
تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021
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اشرف عطية
طرح مؤخر العملاق الياباني لصناعة السيارات تويوتا السيارة الجديدة  تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 التي طال انتظارها من قبل محي السيارات الكبيرة و في هذا السياق نطرح عليكم مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021  في مصر و السعودية . 


مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 في مصر 

تأتي تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 في مصر بمحرك تربو ديزل بقوة 2800 سي سي يولد قوة 201 حصان 150 كيلووات متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات وتم طرحه بمجموعة نقل الحركة الجديدة التي اعتمدتها تويوتا ز تعمل على تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة بفضل تحسين التبريد داخل المحرك . 

تنتمي السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة موديل 2021 الي فئة سيارات الـــ SUV هي سيارة عائلية من الطراز الأول و تتمتع بأرتفاع جيد عن الارض و مساحة تخزين داخلية كبيرة .

تم طرح الجيل الأول من السيارة  تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 عام 2004 أما الجيل الثاني فتم طرحه في عام 2015، واستهدف في المقام الأول أسواقًا مثل أستراليا وتايلاند . 

قررت تويوتا طرح الجيل الثالث من تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 باستخدام نفس الأسس التي اعتمدت عليها في سياراتها النقل تويوتا هايلكس وحصلت Fortuner على العديد من التحديثات الأخري التي جعلتها تثبت نفسها بقوة في سوق السيارات الـــ SUV .

ستقوم تويوتا أيضًا بطرح تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 المحدثة بمحرك أقل سعة 2400 سي سي ينتج 148 حصان و يمكن ربط كل من محرك الديزل رباعي الأسطوانات بنظام الدفع الخلفي أو الرباعي في بعض النسخ .

سعر تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 في مصر

تبدأ اسعار السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 في مصر من 799.900 جنيه حتي 899.900 جنيه لأعلي فئة .

مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021  في السعودية 


تأتي داخلية تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021  بتنجيد عالي الجودة وشاشة معلومات ترفيهية 8 بوصة تدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي و بها بكاميرا خلفية، مثبت سرعة، دبل، دفلك، جنوط 17 بوصة، حساسات، ريموت .

تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 تأتي بمحرك 4000 سي سي 6 سلندر بقوة 235 حصان وعزم 376 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات . 

سعر تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021  في السعودية 

تباع السيارة في السعودية بسعر 120.000 ريال سعودي حوالي 505.000 جنيه مصري بينما تبدأ اسعارها في مصر من 799.900 جنيه حتي 899.900 جنيه لأعلي فئة .

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الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

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