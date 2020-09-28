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بعد خسائر أمس.. البورصة تربح 1.7 مليار جنيه ومبيعات المستثمرين تدفعها للمنطقة الخضراء.. وتداول 442.209 ألف ورقة داخل المقصورة لـ 191 شركة بـ 2.6 مليار جنيه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:30 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
البورصة تغلق تعاملاتها على أرباح بـ1.7 مليار جنيه
أداء متباين في منتصف التعاملات والمؤشر القيادي يصعد
البورصة تبدأ أولى تعاملات جلسة الاثنين بارتفاع جماعي للمؤشرات

أغلقت البورصة المصرية تعاملها اليوم على أرباح بقيمة 1.7 مليار جنيه، مدفوعة بمشتريات المستثمرين، ليختتم رأسمالها السوقي عند 617.92 مليار جنيه.

تصاعد مؤشر البورصة القيادي

وتباينت مؤشرات البورصة رغم اندفاعها للمنطقة الخضراء.

وتم التداول علي 442.209 ألف ورقة مالية داخل المقصورة لـ 191 شركة بقيمة 2.6 مليار جنيه.

ووصلت جملة العمليات التي تمت خارج المقصورة نحو 258 عملية بقيمة 1.8 مليار جنيه لـ 9438 ورقة مالية خاصة بـ 29 شركة.

وصعد المؤشر القيادي للبورصة EGX30 بمعدل 0.62%  عند النقطة 110.969.94.

وانخفض مؤشر EGX100 عند 2.918.19 بنسبة 0.62%، وكذلك مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا هبوطا محدودا  عند النقطة 2.022.01.

وانخفض مؤشر EGX50 مسجلا النقطة 2.069.71

صعود قوي في البداية

ومع بداية التعاملات صعدت البورصة المصرية ، ليرتفع مؤشرها القيادي EGX30  بمعدل 0.23% .

وفتح المؤشر القيادي للبورصة EGX30 عند 10.902.22 بقيمة 10.93 مليون جنيه.

وتراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

وسجل مؤشر EGX100، نمو بنسبة 0.77% عند2.914.81 نقطة  بقيمة تداول بلغت 2.94 مليون جنيه.

وصعد المؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة عند 0.88% ليفتح عند 2.024.61 نقطة ، لتبلغ قيمة التداول 2.042 مليون جنيه.

ووصل مؤشر EGX50 عند 2.071.69 نقطة بمعدل 0.08% بقيمة تداول 2.072 مليون جنيه.

منتصف التعاملات

ومع انتصاف التعاملات شهدت مؤشرات البورصة المصرية ؛ أداء متباينا، مع وصول رأسمالها السوقي لـ 617.954 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة القيادي EGX30 مسجلا نموا قدره 0.64% بقيمة تداول وصلت لـ 10.971 مليون جنيه.

لكن مؤشر  EGX100 سجل نموا متباطئا عند 0.64% بقيمة تداول بلغت 2.942 مليون جنيه.

ووصل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة عند النقطة10.971.66 مع وجود أداء منخفض بقيمة تداول بلغت 2.027 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر EGX50 ليسجل نموا منخفضا بنسبة 0.64%  مسجلا تداولا بـ 2.07 مليون جنيه.

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