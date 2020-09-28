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أخبار البلد

«شباب الصحفيين»: تخريب العقول ونشر الفوضى وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة شعار جمال عيد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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صدى البلد
أكدت جبهة شباب الصحفيين أن الإرهابي جمال عيد مازال يبيع الأوهام والأكاذيب لخداع المصريين الشرفاء فهو يعمل حاليا على إحياء ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية عن تعرضها للاضطهاد والظلم.. فيا سخرية القدر: المناضل الذي يدعي كذبًا وزورا انتماءه لليسار يروج لادعاءات الجماعة الإرهابية بنشر الفوضى والتخريب في المجتمع.

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في بيان صحفي، الإخواني جمال عيد مازال يعيش في أوهامه التي ينسجها من خياله المريض عن تعرضه للتضييق عليه وعدم السماح له بالتعبير عن آرائه الخرفة التي لا تتفق إلا مع توجيهات جماعة الإخوان الإرهابية التي رفضها المصريون وثاروا ضدها في 30 يونيو المجيدة.

وأضاف "طوالة"، "جمال عيد أصبح مرفوضا من الرأي العام فهو يتحدث عن الشيء ونقيضه، ولا يجد ما يدعيه سوي الأكاذيب الإخوانية التي تثبت إفلاسه وسعيه لهدم المعبد على رؤوس الجميع ولكن هيهات.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن هذا الإخواني أصبح يستحق العقاب والقصاص منه بالقانون لمحاولاته الدائمة تخريب العقول وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة ونشر الفوضي بتعليمات حلفائه الإخوان القابعين في جحورهم بالخارج.

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