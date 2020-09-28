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فيديو جراف

فيديوجراف| تعرف على صاحب أشهر صورة طفل مبتسم على الفيس بوك

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صورة أشهر طفل على
صورة أشهر طفل على فيس بوك
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إسلام عبد الهادي
يستغل رواد السوشيال ميديا بعض اللقطات والصور لترويجها على شكل مقاطع ساخرة أو صور كوميدية، للسخرية من مواقف معينة بهدف نشر الابتسامة وروح الدعابة.

صورة الطفل المبتسم كانت واحدة من تلك الصور التي تصدرت التريند عقب استغلالها في العديد من المواقف، دون أن يعرف أحد من هو صاحب الصورة الحقيقي.

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إلا أن تحدي الطفولة، الذي شارك فيه عدد كبير جدا من رواد منصة فيس بوك وشارك فيه عدد كبير من النجوم، كشف الستار أخيرا عن صاحب صورة الطفل المبتسم أخيرا.

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على صاحب صورة الطفل المبتسم الحقيقي بعد نشره صور أخرى أثبتت علاقته بالصورة.

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