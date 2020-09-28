منحة جامعية لـ أوائل الدبلومات الفنية 2020 من المجلس العربي لسيدات الأعمال

كشف عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني و مدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن تفاصيل استراتيجية تطوير نظام التعليم الفني.





حيث قال : إن التعليم الصناعي يمثل 48% من اجمالي عدد طلبة التعليم الفني ، والتعليم التجاري 33 % ، والتعليم الزراعي 10 % ، و التعليم الفندقي 5%.





وأضاف بصيلة خلال مؤتمر صحفي الان ، أن ركائر التحول لمنظومة التعليم الفني الجديد تتمثل في : تحسين و ضمان جودة برامج التعليم الفني ، واعادة بناء المناهج الدراسية للتعليم الفني على أساس الجدارات.





كما أشار بصيلة إلى أنه من الركائز الاساسية ايضا تحسين مهارات معلمي التعليم الفني من خلال التدريب والتأهيل ، والشراكة مع اصحاب الأعمال في ادارة مدارس جديدة للتعليم الفني وتعزيز انتقال الطلاب إلى سوق العمل ، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني من خلال تغيير النظرة المجتمعية .





وأضاف أنه تم اختيار 105 مدرسة كمرحلة اولى لتنفيذ المناهج المطورة المبنية على الجدارات خلال العام 2019/2020 وفقا لتمثيل جميع المحافظات .





وأشار إلى استحداث منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي مدارس نموذجية للتعليم الفني التي تعمل وفقا للمعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة .



