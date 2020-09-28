يحلم بتأسيس منتخب للمبتورين.. شاب مصري احترف كرة القدم في تركيا رغم إصابته.. صور

أمل.. إصرار.. همة.. عزيمة.. نجاح.. تفوق، كلها كلمات تحفيزية لمن يحاولون حتى لا يتغلغل اليأس لقلوبهم، إلا أن محمود عبد العظيم ضرب أعظم مثل في الثقة والإيمان بقدر الله وأن حكمة الله تفوق كل تصورات البشر التي جعلت من إصابة محمود وببتر قدمه قوة جباره دفعته لاحتراف كرة القدم للمبتورين.





محمود عبد العظيم، شاب مصري، خريج كلية الحقوق أتم دراسته بجانب عشقه لكرة القدم وقدر الله أن يكون أول لاعب مصري محترف في تركيا بدوري المحترفين لذوي القدرات الخاصة ، وبات يحلم بتأسيس فريق لكرة القدمم لمن عانوا بنفس إصابته.





أصيب محمود وهو بعمر السادسة أثناء عودته إلى المنزل بحادث شديد نتج عنه بتر قدمه اليمنى، وشعر أن حلمه في أن يكون لاعب كرة شهير يضمحل أمام عينيه بسبب إصابته التي ستمنعه في الجري والقفز بصورة طبيعية كباقي الأطفال.





لم يستسلم محمود كأي طفل بعمره لما حدث، وقرر أن يتحدى إصابته ومتابعة المباريات من الملعب، لاحظه أحد المدربين ذات يوم وهو يشاهد الأطفال وهي تجري في الملعب، وسأله "انت ليه مش بتلعب مع فريق القدرات الخاصة؟" رد الطفل في نفس اللحظة "انا بحب الكورة اوي ونفسي أكون لعيب كورة "، فضحك المدرب وقرر منذ تلك اللحظة ضمه للفريق وكان حارس مرمى الفريق لفترة طويلة، حتى اقتنع أنه لن يتمكن من اللعب بشكل رسمي مع ذلك الفريق بسبب إصابته.





أضاف محمود، أنه قرر استكمال دراسته وأن ينحي حلم الكرة جانبا لبعض الوقت، إلا أنه كان يحضر مباريات الأهلي وكل المباريات التي كانت تقام على استاد القاهرة، حتى المباراة التي كانت فاتحة خير على مصر ومحمود نفسه، التي تأهب فيها المنتخب المصري لكأس العالم فقفز محمود في الهواء فرحا بالهدف الذي فاز من خلاله المنتخب والتقطت له صورة أثناء القفز أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج في التليفزيون وذاعت شهرته حينها.



