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فن

صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:42 م
اية عبد لله
اية عبد لله
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عمرو سيد
إنتهت المطربة آية عبدالله من تصوير أغنية جديدة تحمل إسم "فزورة صعبة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات محمد عزام وألحان كريم طارق وتوزيع طه الحكيم وإنتاج محمد عبدالعزيز ومن إخراج إيهاب عبداللطيف، 

ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية، وتقدمها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، وننشر عدد من الصور أثناء تصويرالكليب وبرومو الأغنية .

وقدمت مؤخرا المطربة آية عبدالله عدد من الأغانى من ضمنها "أنا صعيدية"، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع وهندسة صوتية أمجد سامى 

وتعد هذه الأغنية الأولى التى غنتها آية باللهجة الصعيدية، وقدمت آية مؤخرا عددا من الأغنيات الناجحة من بينها دعاء "حبيبى يا رب"، والذى تم تقديمه بطريقة الفيديو كليب.
صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"
صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"
صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"
صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"
صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"
صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"
صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"
صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"
صور .. آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة"
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