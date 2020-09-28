AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفأجاة سارة .. جوجل تكشف عن الموجة الثانية لفيروس كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
كشف بحث جديد عن قدرتنا على التنبؤ بمكان حدوث التفشي الثاني بناءً على عمليات البحث في Google عن أعراض COVID-19 الشائعة.

ووفقا لموقع health line استخدم الباحثون Google Trends لقياس الاهتمام بأعراض الجهاز الهضمي المحددة المتعلقة بـ COVID-19 لقياس الإصابة الفعلية لـ COVID-19.

تتمثل مشكلة هذا النوع من البيانات في احتمال وجود انحياز في الاختيار ، مما يعني أن النتائج لا تشير إلى المجتمع بأكمله.

ومع اقتراب الولايات المتحدة من الأشهر الباردة ، قد تسمع أحاديث حول زيادة جديدة في COVID-19 حيث يتجمع الناس في الداخل.

ووفقًا لدراسة جديدة نشرتها الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، تُظهر الأبحاث أن الاهتمام المتزايد بالبحث على الإنترنت لأعراض الجهاز الهضمي (GI) قد يتنبأ بتفشي COVID-19 في الولايات المتحدة.

واستخدم الباحثون Google Trends لقياس الاهتمام بأعراض الجهاز الهضمي المحددة المتعلقة بـ COVID-19 لقياس الإصابة الفعلية للمرض تم تحليل البيانات من 15 ولاية على مدى 13 أسبوعًا بين 20 يناير و 20 أبريل 

وتشمل أعراض الجهاز الهضمي الشائعة المتعلقة بـ COVID-19 ما يلي:

فقدان التذوق
وجع بطن
فقدان الشهية
إسهال
التقيؤ

ووجد البحث أن اهتمام بحث Google بفقدان التذوق وفقدان الشهية والإسهال زاد 4 أسابيع قبل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في معظم الولايات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل القيء من أعراض فيروس كورونا؟

ظهور عرض جديد في الرئة يشير للإصابة بـ كورونا .. اكتشفه بالأشعة السينية

لا تتوقعها أبدًا.. 3 أعراض غامضة لفيروس كورونا

كارثة جديدة .. تحول البراز لهذا اللون يشير للإصابة بـ كورونا

مش باين عليه مريض... علامات الاكتئاب الخفية

معلومات لا تعرفها عن داء كرون.. وهذه أعراضه

ترشيحاتنا

حددت أفضل أوقات تناوله .. رئيس فاكسيرا تكشف عن سعر لقاح الأنفلونزا الموسمية | فيديو

أرمينيا تهدد بضرب أذربيجان بصواريخ إسكندر بسبب الدعم التركي

أجرى مسحة كورونا.. رينيه فايلر يرحل عن الأهلي ويغادر القاهرة فجر الخميس

تسلم إيدك.. أحمد موسى يسخر من ضرب إخواني "بالقفا" على الهواء

فيديوجراف| تعرف على صاحب أشهر صورة طفل مبتسم على الفيس بوك

مساحته 8 آلاف متر .. 10 سيارات إطفاء تحاول إخماد حريق فى مصنع سكر بالخانكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

475 إبرة.. مدرس حضانة يوشم عينيه ولسانه وجسده بالكامل ويرعب الأطفال

مذكرات طبيب عبد الناصر.. الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل

ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور