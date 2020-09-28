مفأجاة سارة .. جوجل تكشف عن الموجة الثانية لفيروس كورونا





ووفقا لموقع health line استخدم الباحثون Google Trends لقياس الاهتمام بأعراض الجهاز الهضمي المحددة المتعلقة بـ COVID-19 لقياس الإصابة الفعلية لـ COVID-19.





تتمثل مشكلة هذا النوع من البيانات في احتمال وجود انحياز في الاختيار ، مما يعني أن النتائج لا تشير إلى المجتمع بأكمله.





ومع اقتراب الولايات المتحدة من الأشهر الباردة ، قد تسمع أحاديث حول زيادة جديدة في COVID-19 حيث يتجمع الناس في الداخل.





ووفقًا لدراسة جديدة نشرتها الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، تُظهر الأبحاث أن الاهتمام المتزايد بالبحث على الإنترنت لأعراض الجهاز الهضمي (GI) قد يتنبأ بتفشي COVID-19 في الولايات المتحدة.





واستخدم الباحثون Google Trends لقياس الاهتمام بأعراض الجهاز الهضمي المحددة المتعلقة بـ COVID-19 لقياس الإصابة الفعلية للمرض تم تحليل البيانات من 15 ولاية على مدى 13 أسبوعًا بين 20 يناير و 20 أبريل





وتشمل أعراض الجهاز الهضمي الشائعة المتعلقة بـ COVID-19 ما يلي:





فقدان التذوق

وجع بطن

فقدان الشهية

إسهال

التقيؤ





ووجد البحث أن اهتمام بحث Google بفقدان التذوق وفقدان الشهية والإسهال زاد 4 أسابيع قبل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في معظم الولايات.