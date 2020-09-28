وزير القوى العاملة: أفلام عن قواعد السلامة والصحة المهنية تناسب كل الأعمار

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن ملتقيات السلامة والصحة المهنية تهدف إلى الحفاظ على العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية لضمان استقرار المنشآت الصناعية والتجارية والمجتمع.





جاء ذلك خلال مشاركته في إفتتاح فعاليات الملتقى العلمى الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار (صفر إصابات 2 )، والذي تقيمه مستشفيات جامعة الزقازيق بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية.





وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة ، وذلك بالمركز العلمى بكلية الطب قاعة أ بمستشفى الجراحة الجديد.





أكد وزير القوى العاملة على ضروره جعل السلامة والصحة المهنية سلوك حياة وتعليم الطفل في البيت والمدرسة على قواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية ، مطالبًا مديرية القوى العاملة بالتنسيق والتعاون مع جامعه الزقازيق لإعداد أفلام عن قواعد السلامة والصحة المهنية تتناسب مع الأعمار المختلفة في المراحل التعليمية ( إبتدائي - إعدادي – ثانوي ) لنشر ثقافة السلامة وليستفيد منها النشىء الصغير لتساعده على الإلتزام بتطبيق تلك الإجراءات عند دخوله في مجالات العمل المختلفة ، مؤكدًا على ضرورة اهتمام المجتمع بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

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كما طالب الوزير بإعداد تصور احترازي لمواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ على العمال بالمنشآت الصناعية وتطهير الأجهزة الطبية بالمستشفيات للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المستشفيات.





وخلال الملتقى ألقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلمة أكد فيها على أن أهم القضايا التي تقوم الدوله بمعالجتها هي قضيه تحقيق الحماية لجميع العاملين و الوصول إلى صفر إصابات وتفعيل منظومه السلامه والصحة المهنيه للحفاظ على أمن وسلامة العاملين في القطاع الخاص والحكومي.





وقال إنه رغم ما تقدمه التكنولوجيا من تسهيلات، إلا أنها في نفس الوقت تمثل خطرًا على صحة وسلامة العامل، فأصبح الإنسان ضحية المخاطر والكوارث لذلك بات من الضروري على المنظمات إيجاد ثقافة السلامة التي تعمل على ترسيخ قيم، وعادات، ومعايير الأمن الصناعي، لضبط وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل بيئة العمل، بهدف تحقيق إجراءات وقائية لحفظ الصحة والسلامة.





وأضاف المحافظ أن الصحة والسلامة المهنية لا تقتصر على مجال أو قطاع بعينه، بل تمتد إلى جميع المناحي وتزداد وتعظم أهميتها إذا كان القطاع المستهدف حيويا وهاما وخطيرا مثل المتعاملين في القطاع الصحي والمعامل والمخلفات الطبية والبيولوجية وعمليات الإخلاء وحالات الطوارئ التي من الممكن أن تحدث، ولم يكن مخططا لها، ولم يتم وضع آليات وإجراءات وخطط بديلة، وعمل سيناريو استباقي لأي حوادث أو مخاطر قد تتعرض لها المستشفيات والمراكز الصحية.





أكد محافظ الشرقية أن العمل بالقطاع الصحي يتطلب الكثير من اليقظه والوعي للحفاظ علي جميع العناصر البشريه سواء أطباء أو ممرضين أو فنيين او اداريين او عمال او المرضى انفسهم او الزوار ، ولترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنيه وكذلك معالجه و الحد من تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل، تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها من خلال وزاره القوي العاملة، حيث التدريب والتوعية للعاملين في المؤسسات والهيئات المختلفه وتوفير مهمات وأساليب وطرق الحماية لهم.





واختتم المحافظ كلمته مطالبًا المشاركين بخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وتشكيل فريق عمل يقوم بتنفيذها وإعداد تقارير لتكون بمثابة اللبنة لاستمرار تنظيم ملتقيات للسلامة والصحة المهنية.





فيما أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الملتقى العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار( صفر إصابات) ، والذي تقيمه مستشفيات جامعة الزقازيق بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية ، يهدف إلى التعرف على كافة المستجدات في مجال السلامة والصحة المهنية بقطاع المستشفيات ، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التى تجسد مدى اهتمام الأجهزة المعنية بقضية السلامة وتوفير بيئة أمنة للعمل ، مؤكدًا أن قطاع المستشفيات بجامعة الزقازيق يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لعدد كبير من المواطنين من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة ، لذلك تعتبر إجراءات السلامة ومعايير الأمان بالنسبة للمرضي والعاملين بالمستشفيات والمترددين عليها حجر الزاوية في الرعاية الصحية وفي جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات.





وقال رئيس جامعة الزقازيق، إن العالم في الفترة الأخيرة قد واجه خطر انتشار جائحة كورونا، كما واجه العاملون بالمستشفيات وكامل القطاع الصحي مخاطر مهنية جسيمة مما ألزمهم جميعًا باتباع التعليمات الوقائية والإحترازية لمكافحة العدوى والحد من الإصابات والوفيات من بين العاملين بالقطاع الصحي.