خبير تربوي: محاربة الفكر المتطرف متوقف على طرق التوعية السليمة





وأضاف فتح الله في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الطلاب خاصة في سن المراهقة يجب توعيتهم بطريقة رشيدة، وتقبل آرائهم ووجهات نظرهم، نظرا لعدم تقبلهم أسلوب الأمر والنهي والتوبيخ، خاصة في هذه المرحلة العمرية؛ لذلك يجب اتباع أسلوب الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر، وسماع وجهات نظرهم وتوجيههم بشكل سليم.













وأكد على أن المناهج الدراسية يجب أن تحاكي البيئة ولا تكون مقتصرة على المناهج الدراسية التقليدية، بحيث يكون قادرا على اكتساب مهارات البحث العلمي لتكوين فكر واع، موضحا أن جميع المواد الدراسية تساهم في تشكيل وتكوين الاتجاهات الشخصية وليست مقتصرة على مادة معينة.





وأشار إلى أن الطلاب يجب عليهم أن ينقلوا الفكر السليم للمجتمع الذي يعيشون فيه، فهم يتحملون جزءا من المسئولية تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه، لأنهم هم من سيقودون الدولة في المستقبل، لذلك يجب تشكيل الوعي الكافي لديهم.

قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، إنه يجب تدريب طلاب العام الدراسي الجديد على مهارات الحوار والتواصل مع الآخرين، وتقبل الآراء من خلال التفاعل بين القائمين على عملية التدريس والطلاب، لتحصين الطلاب ومحاربة الأفكار المتطرفة، وذلك من خلال الأنشطة الثقافية والإذاعة المدرسية بالمدراس من خلال التوجيهات الهادفة بشكل موضوعي وبسيط.