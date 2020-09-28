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مرأة

14 فائدة لـ الشطة .. تعرف عليها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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رنا عصمت

عرضت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الشطة .

وشملت فوائد الشطة على التالي:

(1) التخلص من الوزن الزائد والمحافظة علي رشاقة الجسم

(2) توفير وقاية بعد الله تعالي من مرض القلب والشرايين مثل(قصورالشريان التاجي وتصلب الشرايين)

(3) الوقاية من ضغط الدم

(4) الوقاية من السرطان عموما

(5) المساعدة في السيطرة علي مرض السكري

(6) زيادة كفاءة الدورة الدموية الطرفية مثل (تدفئة القدمين الباردة)

(7)تنشيط عملية هضم الطعام وتنبيه المعدة

(8)اعتدال الحالة المزاجية ومقاومة الاكتئاب

(9) تسكين الم المفاصل

(10) تسكين الصداع

(11) تسكين الم الضرس

(12) مقاومة وتخفيف التهاب الحلق واللوزتين ونزلات البرد

(13) زيادة كفاءة الجهاز المناعي

(14) تخفيف الحساسية الانفية وانسداد واحتقان الانف .

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