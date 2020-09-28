AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأسمرات تستضيف قرعة مراكز الشباب على مستوى القاهرة غدا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:05 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بحي الاسمرات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدًا الثلاثاء الموافق ، في تمام الساعة السادسة مساءً، قرعة دوري مراكز الشباب لكرة القدم (النسخة الثامنة) لموسم 2020\2021 على مستوى محافظة القاهرة 

يأتي ذلك في اطار الاعداد والتجهيز لبدء انطلاق المسابقة بحضور السادة أعضاء مجلس الأمناء للمدينة الشبابية والرياضية بالإضافة إلى الدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة و محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم و محمود الشربيني رئيس مجلس ادارة منطقة القاهرة لكرة القدم والوكلاء لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وبعض القيادات من وزارة الشباب والرياضة والمديرين الفنين للفرق المشاركة.

يذكر أنه تم وضع العديد من التعديلات والشروط والضوابط الجديدة، للفرق المشاركة في النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب على مستوى مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية من قِبل اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في نسخة هذا العام من دوري مراكز الشباب لكرة القدم 20 مركز شباب بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى 4 مراكز شاب مصعدين من النسخة السابعة 2019/2020 وهم( نهضة مصر القديمة، حلوان الجديدة، زهراء مصر القديمة، الأمامين والتونسي، عرب الحصن، المعادي الجديدة، المستقبل بطره، الجزيرة، القاهرة الجديدة، الزاوية الحمرا، منشأة ناصر، الخالدين، السيدة زينب، عزبة النخل، عزبة النصر، مكرم عبيد، الأمل، البساتين، الحبانية، كفر الشرفا، الشرابية، شرق حلوان، المستقبل بالقطامية، بولاق).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات تستقبل النشء والشباب

مصر جاهزة لمونديال اليد .. الانتهاء من 98 % من أعمال صالة العاصمة الادارية ..وبرج العرب على وشك .. وأكتوبر تقترب .. وتسليم القاهرة فى نوفمبر

الشباب والرياضة:متابعات الوزارة مستمرة لإنشاءات مراكز شباب مصر

تطوير وإنشاءات شبابية ورياضية جديدة بالوادي الجديد

وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعبا خماسيا بنادي الرحلات بسوهاج

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تشارك في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا

أسفل السرير.. العثور على جثة سيدة أفريقية في الجيزة

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

محامي الأهلي يتحدث عن رحيل فايلر وقضية كهربا مع الزمالك

كل واحد يبص في ورقته.. عارفة عبدالرسول لمهاجميها بسبب المايوه: سيبوني أنا أدخل النار

صور عارية والساعة بـ 100 دولار والأسبوع ربع مليون جنيه.. حكايات زواج القاصرات عرفيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

بفستان أبيض وشعر كيرلي ..علا رشدي تخطف الأنظار من دهب