الإسماعيلي يهاجم طلائع الجيش بـ محمد حمدي زكي

أعلن البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الممتاز.





ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.





ويدخل الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد فوزي





خط الدفاع: محمد بيومي، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن





خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، محمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي





الهجوم: بيكيتي سيلفا ومحمد حمدي زكي





بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد مجدي، نادر رمضان، محمد صادق، محمود عبد الله، محمد نصر، وجيه عبد الحكيم، أحمد مدبولي، محمد جمال وحازم مرسي.