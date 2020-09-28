الدفع بـ 20 صندوق قمامة جديد لتطوير منظومة النظافة في البحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة

، بجهود المشاركة المجتمعية فى دعم منظومة النظافة، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ومشاركة كافة الجهات مع الاجهزة التنفيذية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في برامج التنمية في شتى القطاعات.

قدمت شركة الدلتا للصناعات المتكاملة برئاسة الدكتور نادر رياض، 20 صندوق نظافة جديد سهل الحركة منهم 15 صندوق على دراجة والمصنوع من مادة البولى ايثلين عالى الجودة تبلغ تكلفتها 180 الف جنية، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد ومدير ادارة البيئة بالمحافظة.





ووجه المحافظ، بتسليم تلك الصناديق لمجلس مدينة دمنهور لوضعها بشارع عبد السلام الشاذلى بعد الانتهاء من تطويره مع توفير صناديق اخرى مماثلة بباقى الشوراع للتيسير على عمال النظافة مشيدا بدورهم الكبير في منع تراكم القمامة فى العديد من الأماكن، مشيرًا أن العامل هو من يبنى الوطن ودوره من أهم الأدوار فى المجتمع، مقدما التحية والتقدير لكل عامل ينتج وينظف ويصنع.





أكد "آمنة"، على استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة التى قد حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها إقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات.





وأشار محافظ البحيرة، إلى أن ما تم إنفاقه خلال العامين السابقين يتجاوز ما تم خلال عقود طويلة للعمل على توفير بيئة نظيفة وآمنة والقضاء على تراكمات القمامة حيث بلغ حجم الإنفاق ودعم منظومة النظافة خلال الفترة من 201‪8 وحتى الآن 500 مليون جنية لشراء معدات نظافة جديدة ولدعم منظومة النظافة بإجمالي 87 معدة نظافة جديده و و2980 صندوق قمامة .





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