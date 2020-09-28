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توك شو

مواجهة فكرية و توعوية .. أيمن عدلي: الرئيس السيسي يراهن على وعي الشعب بالإنجازات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:27 م
أيمن عدلي
أيمن عدلي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي أيمن عدلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية و رئيس لجنة التدريب و التثقيف بنقابة الإعلاميين، إن التاريخ سيسجل مجهود الرئيس السيسي في إنقاذ الوطن، ليس فقط في مواجهة الإرهاب بل أيضا في إعمار الوطن و تطوير الصحة والتعليم و البنية التحتية و استصلاح أراضي و غيرهم من المشروعات القومية.   

وأكد "عدلى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا ماسبيرو» على القناة الثانية المصرية، أن الرئيس السيسي يعمل على إعادة مكانة مصر و ريادتها الإقليمية و الدولية، مشيرا إلى أن الحفاظ على الوطن أمر يحتاج إلى مواجهة فكرية و توعوية، و هذا ما أكد عليه الرئيس لمواجهة إعلام الإرهاب و مواجهة الكذب و التزييف و خفض عزيمة المواطن و تشكيكه في الإنجازات.     

واضاف رئيس لجنة التدريب و التثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الرئيس السيسي يراهن على وعي الشعب بالإنجازات، لأن المعركة حاليا اصبحت معركة وعي، حيث انه يجب على المصريين أن يمتلكوا وعي كامل لما يخطط له أهل الشر وابواهقهم الإعلامية. 

ونوه إلى أن العالم يتحدث عن خطوات مصر الإقتصادية بالرغم من أن مصر و العالم واجهوا  العديد من الأزمات الإقتصادية مثل جائحة فيروس كورونا، موجها الشكر للتلفزيون المصري الذي يتصدي لإي شائعات و الأكاذيب من قبل الجماعة الإرهابية وأعوانهم.
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