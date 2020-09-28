أستاذ جغرافيا يضع روشتة لتنمية السياحة الريفية فى مصر

قال الدكتور عدلي أنيس أستاذ الجغرافيا السياحية، إن ملف السياحة الريفية فى العالم له وضع مختلف عن مصر، مؤكدا أنها المتنفس أمام السائحين للهروب من الزحام وتلوث المدن، حيث توجد الرغبة دائما فى البحث عن الهدوء.





أكد عدلي فى تصريح ل"صدى البلد " أن، السائح أصبح يبحث عن الأفق المفتوح والبيئة والطبيعة النظيفة ، لافتا إلى أن المظهر الريفي بحياته البسيطة، اظهر الحاجة للسياحة الريفية.





والمح إلى أن السياحة الريفية فى أوروبا وأمريكا، تضمنت سياحة الخمر عبر حقول " الكروم" بداخلها مصانع صغيرة لإنتاج الخمور كمنتج مرتبط بالزيارة ، واستطاعوا بدلك جذب فئة من السائحين محبي الطبيعة مشيرا إلى أن مصر لديها منتجات سياحة ريفية تختلف عن ذلك النمط ولكنها مفضلة لدي السائح.





وتابع استاذ الجغرافيا السياحية أن مصر يوجد فيها نوع من السياحة الريفية ولكنه عادة ما يعرف باسم المنزل الثاني، ويتمثل في العيش بالمدينة " القاهرة " مع وجود منزل لك فى القرية ، ولكننا لم نرتقي بعد لما يعرف بالسياحة الريفية بمنظورها الشامل، متسائلا عن كيفية تنمية السياحة الريفية فى مصر.





ولفت إلى ان افضل الأماكن السياحة الريفية هي الهامش الريفي للقاهرة الكبري ويمكن توجيهها للسائح المصري، فهي أفضل الأماكن لإنشاء مراكز السياحة الريفية ، لقرب المسافات و انخفاض المصروفات و تقليل المجهود ، بالإضافة إلى تشجيع رحلات نهاية الاسبوع.





وأضاف أن كافة البرامج السياحة الريفية يجب تنظيمها من قبل شركات سياحية، لتخرج بشكل يليق بالمصريين ، مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من النقاط الهامة لإنعاش ذلك المنتج .





وحول الجدوي الاقتصادية لترويج منتج السياحة الريفية على الصعيد المحلي أكد انها مهمة خاصة فى وقت الأزمات والانحسار السياحي وتزيد من الحراك الاقتصادي .





وأعرب عن اعتقاده أن الريف المصري سيكون عنصر جذب شيق للسائح العربي، خاصة دول الخليج التى يعيش معظم سكانها فى بيئة ساحلية أو صحراوية ، فمنتج السياحة الريفية فى مصر ، سيكون إضافة للسائح العربي مؤكدا أن سياحة الغرض الواحد انتهت.





وأضاف أن منتج السياحة الريفية يجب تطعيمه ببرامج اخري من سياحة ثقافية " الآثار " ، أو الشاطئية او دينية وفقا لكل مدينة وامكانيات السياحة بها.





وأفاد بان السياحة الغربية، يجب أن نظهر لها ضمن برامج السياحة الريفية ما يميزنا بتواجدهم في حقول القطن، بالإضافة لتعريفهم بالعادات والتقاليد الريفية المصرية الأصيلة، مشيرا إلى ضرورة مخاطبة فئات سياحية ذات انفاق عالي بالإضافة إلى فئات مختلفة.





واستكمل: "نستطيع تنمية السياحة الريفية فى محيط المناطق السياحية خاصة المرتبطة بالوادي والدلتا والصعيد ، والاستمتاع بالنيل ورحلات النيل كروز.