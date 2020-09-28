فيروس قاتل .. كيف يمكن علاج داء الكلب





العلاج





ووفقا لموقع mayo clinic لا يوجد علاج فعَّال في حال التشخيص بعدوى داء الكلب، وعلى الرغم من نجاة عدد قليل ممن أصيب به، فإن داء الكلب يظل من الأمراض المميتة عادةً، ولهذا السبب إذا كنتَ تعتقد أنك تعرضَّت للإصابة به، يجب عليك الحصول على مجموعة متلاحقةٍ من اللقاحات لمنع ترسُّخ العدوى.





إن عضَّك حيوان ما معروف أنه مصاب بداء الكلب، فستتلقَّى مجموعة من الحقن لمنع انتقال العدوى الفيروسية إليك وإن لم يُعثَر على الحيوان، فرُبما من الأسلم افتراض أنَّ لديه داء الكلب لكن هذا يعتمد على عدة عوامل، مثل نوع الحيوان، والموقف الذي حدثت فيه العضة.





تتضمَّن مجموعة الحقن المُعالِجة لداء الكلب ما يلي:





حقنة سريعة المفعول (الجلوبيولين المناعي لداء الكلب) لمنع إصابتك بالعدوى الفيروسية ويُعطَى جزء من هذه الحقن بالقرب من موضع عضة الحيوان إن أمكن، وفي أقرب وقت ممكن بعد العضة.





سلسلة من لقاحات داء الكلب لمساعدة جسمك على التعرُّف على فيروس داء الكلب ومكافحته وتُحقَن لقاحات داء الكلب في الذراع وتتلقَّى أربع حقن على مدار 14 يومًا

عندما يعضك حيوان مصاب بداء الكلب، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان الحيوان قد ينقل فيروس داء الكلب لك لهذا السبب، ينصح بالعلاج لمنع فيروس داء الكلب من إصابة جسمك إذا كان الطبيب يعتقد أن هناك فرصة لأن تكون قد تعرضت للفيروس.