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سيارات

ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:06 م
volkswagen id.3
volkswagen id.3
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اشرف عطية
يتجه العالم الان و بالأخص مصنعي السيارات لتصنيع السيارات النظيفة التي لا تلوث البيئة خصوصا بعد ارتفاع اسعار المحروقات عالميا لذلك قررت شركة فولكس فاجن العملاق الالماني لصناعة السيارات طرح سيارتها volkswagen id.3 الكهربائية الجديدة . 


وتعتمد السيارة volkswagen id.3 على بطارية سعة 45 كيلووات ساعة (مدى سير 330 كلم)، كما سيتوفر للسيارة مستقبلا بطارية سعة 77 كيلووات ساعة (550 كلم).​

وأوضحت فولكس فاجن أن سيارتها الجديدة فولكس فاجن volkswagen id.3 تستلهم ملامحها الخارجية من الأسطورة Golf، وتصميمها الداخلي من الأيقونة Passat.

السيارة فولكس فاجن volkswagen id.3 ستأتي بطارية سعة 58 كيلووات ساعة تكفي لمنح السيارة القدرة على بلوغ مدى السير 420 كلم و المحرك بقوة 150 كيلووات ليدفع السيارة بسرعة قصوى 160 كلم/س.

وأشارت تقارير إلى أنها ستأتي بسعر يبلغ نحو 40.000 يورو ( حوالي 745.000 جنية مصري )، إلا أن خبراء شددوا علي انه يجب ان يكون سعرها لا يتعدي 20.000 يورو ( حوالي 373.000 جنية مصري).

جدير بالذكر ان  فولكس فاجن عن  سيارتها الجديدة ID.4 ، والتي صنفت من بين أكثر  سيارات الكروس اوفر تطور في الوقت الحالي وتأتي السيارة بهكيل كروس طولع 4 متر ، 58سم ،وعرض 185 سم ، وارتفاعه 163 ، وتبلغ المسافة بين محوري العجلات 276 
ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور
ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور
ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور
ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور
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