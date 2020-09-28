ترامب يتهم الملياردير بلومبرج بـ رشوة السجناء للتصويت لـ غريمه اللدود بايدن

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجل الأعمال والملياردير مايك بلومبرج بـ "رشوة السجناء السابقين للخروج والتصويت لمنافسه الديمقراطي جو بايدن بعد بدء تحقيق في جمع التبرعات للملياردير.





وتبرع المرشح الديمقراطي السابق بمبلغ 16 مليون دولار لتحالف استعادة الحقوق في فلوريدا، وهي مبادرة للمجرمين لدفع ديونهم حتى يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية.





وفتح المدعي العام في فلوريدا أشلي مودي تحقيقًا فيدراليًا الأسبوع الماضي في مدفوعات بلومبيرج بسبب مزاعم بانتهاكها القانون من خلال تقديم حوافز للتصويت.





اتهم دونالد ترامب مايك بلومبرج بـ "رشوة السجناء السابقين للخروج والتصويت لسليبي جو" بعد بدء تحقيق في جمع التبرعات للملياردير.

وتبرع المرشح الديمقراطي السابق بمبلغ 16 مليون دولار لتحالف استعادة الحقوق في فلوريدا، وهي مبادرة للمجرمين لدفع ديونهم حتى يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وفتح المدعي العام في فلوريدا أشلي مودي تحقيقًا فيدراليًا الأسبوع الماضي في مدفوعات بلومبيرج بسبب مزاعم بانتهاكها القانون من خلال تقديم حوافز للتصويت.







