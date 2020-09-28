ترامب يتهم الملياردير بلومبرج بـ رشوة السجناء للتصويت لـ غريمه اللدود بايدن

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجل الأعمال والملياردير مايك بلومبرج بـ "رشوة السجناء السابقين للخروج والتصويت لمنافسه الديمقراطي جو بايدن بعد بدء تحقيق في جمع التبرعات للملياردير.
وتبرع المرشح الديمقراطي السابق بمبلغ 16 مليون دولار لتحالف استعادة الحقوق في فلوريدا، وهي مبادرة للمجرمين لدفع ديونهم حتى يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وفتح المدعي العام في فلوريدا أشلي مودي تحقيقًا فيدراليًا الأسبوع الماضي في مدفوعات بلومبيرج بسبب مزاعم بانتهاكها القانون من خلال تقديم حوافز للتصويت.
اتهم دونالد ترامب مايك بلومبرج بـ "رشوة السجناء السابقين للخروج والتصويت لسليبي جو" بعد بدء تحقيق في جمع التبرعات للملياردير.
وتبرع المرشح الديمقراطي السابق بمبلغ 16 مليون دولار لتحالف استعادة الحقوق في فلوريدا، وهي مبادرة للمجرمين لدفع ديونهم حتى يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وفتح المدعي العام في فلوريدا أشلي مودي تحقيقًا فيدراليًا الأسبوع الماضي في مدفوعات بلومبيرج بسبب مزاعم بانتهاكها القانون من خلال تقديم حوافز للتصويت.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مبلغ الـ 16 مليون دولار كان جزءًا من استثمار أوسع بقيمة 100 مليون دولار من قبل بلومبيرج "للمساعدة في انتخاب الديمقراطي جو بايدن".
وافتتحت مودي مراجعتها بناء على طلب الحاكم رون ديسانتيس وممثل مجلس النواب مات جايتز.
وقالت مودي في بيان مكتوب: "لقد أصدرت تعليمات للمدعي العام على مستوى الولاية للعمل مع جهات إنفاذ القانون وأي هيئة محلفين كبرى على مستوى الولاية قد يستدعيها الحاكم".
وفي عام 2018، وافق الناخبون على تعديل دستوري لاستعادة حقوق التصويت لمعظم المجرمين بمجرد انتهاء مدة عقوبتهم.
وكان الاستثناء للقتلة ومرتكبي الجرائم الجنسية.
ولكن عند صياغة القانون لتنفيذ التعديل، قالت الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها الجمهوريون إن الحقوق لن تُستعاد حتى يتم دفع جميع الغرامات ورسوم المحكمة والتعويض.
ويقول ائتلاف استعادة الحقوق في فلوريدا إنه لا يستهدف الأشخاص على أساس انتماءاتهم السياسية.
وقضت محكمة استئناف فيدرالية في 11 سبتمبر بأنه بالإضافة إلى قضاء عقوباتهم، يتعين على مجرمي فلوريدا دفع جميع الغرامات والتعويضات والرسوم القانونية قبل أن يتمكنوا من استعادة حقهم في التصويت.
وقد يكون للقضية تداعيات واسعة على انتخابات نوفمبر.
ويوجد في فلوريدا 29 صوتًا في هيئة انتخابية تعتبر حاسمة لآمال الرئيس دونالد ترامب في البقاء في البيت الأبيض.
والأموال التي جمعتها بلومبرج تستهدف المجرمين الذين سجلوا للتصويت عندما كان القانون موضع تساؤل والذين يدينون بـ 1500 دولار أو أقل.
وقال موظفوه إن ذلك يمثل حوالي 31100 شخص.
في ولاية قررت الانتخابات الرئاسية لعام 2000 بأغلبية 537 صوتًا ، قد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية في عام عندما تظهر استطلاعات الرأي أن ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن في حالة حرارة شديدة.
وجمع ائتلاف تعويض حقوق فلوريدا حوالي 5 ملايين دولار قبل أن تجري بلومبرج دعوات لجمع ما يقرب من 17 مليون دولار أخرى ، وفقًا لموظفي بلومبرج.