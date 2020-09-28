خبراء يكشفون كيفية مواجهة الفكر المضاد والتخريبي.. يؤكدون أن محاربة الفكر المتطرف متوقف على طرق التوعية السليمة.. ومحمود علم الدين يطالب بتحصين وعي المواطن المصري ضد آليات التزوير والكذب

خبير: كشف وسائل الإعلام للحقائق يحمى المصريين من أكاذيب القنوات المعادية خبير تربوي: محاربة الفكر المتطرف متوقف على طرق التوعية السليمة الإعلام يجب أن يشرح الأحداث ولا يكتفي بتغطيتها لزيادة وعي الشعب







تعرضت مصر في الفترة الماضية لحالة من التشويه والتزوير من جانب وسائل الإعلام المضادة، التي تسعي إلى التخريب وتوقف حركة الإصلاح الاقتصادي من خلال نشر الأكاذيب بهدف إسقاط الدولة الوطنية المصرية.





قال الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بكلية إعلام القاهرة، إن قناة الجزيرة تترنح بعد الضربة القوية التي تلقتها من خلال الشركة المتحدة بخصوص فيديو "نزلة السمان"، وتحاول ارتداء ثياب المهنية والموضوعية والدقة في التغطية الإخبارية، بينما هي تنشر الأكاذيب والتضليل داخل النشرات التي تُبث من خلالها وبرامجها الحوارية، لتؤكد أنها رأس الحربة في منظومة التشويه الإعلامي ضد مصر بهدف إسقاط الدولة الوطنية التي نجحت في انتزاع عصور الظلام خلال عام 2013 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وشدد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة، خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، على ضرورة استمرار وسائل الإعلام في الجهد المتميز الذي تبذله لتحصين وعي المواطن المصري ضد آليات التزوير والتلفيق التي تتبعها الجماعة الإرهابية في إعلامها.





وطَالب الدكتور محمود علم الدين، وسائل الإعلام بضرورة تعريف المواطن يوميًا بالحملات التي تطلقها وسائل الإعلام المضادة من فبركة الصور والفيديوهات والتريندات الزائفة التي تطلقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وأشار علم الدين إلى أن الإعلام لعب دورًا مهمًا وبارزًا خلال الفترة الماضية في توضيح الصورة الكاملة للمواطن، مطالبًا باستمرار هذا الدور وتكثيفة حتي يتكون لدينا الجدار الحامي والعازل ضد أي محاولات من التزيف ضد مصر.





وأكد على أن استكمال دور الإعلام في توضيح الحقائق والرد على الشائعات وقتلها وكشف الحقائق للمواطنين وإحاطتهم بكل التطورات هو السبيل الوحيد لخلق بيئة آمنة خالية من الشائعات والأخبار السيئة.





ومن جانبه، قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، إنه يجب تدريب طلاب العام الدراسي الجديد على مهارات الحوار والتواصل مع الآخرين، وتقبل الآراء من خلال التفاعل بين القائمين على عملية التدريس والطلاب، لتحصين الطلاب ومحاربة الأفكار المتطرفة، وذلك من خلال الأنشطة الثقافية والإذاعة المدرسية بالمدراس من خلال التوجيهات الهادفة بشكل موضوعي وبسيط.





وأضاف فتح الله في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الطلاب خاصة في سن المراهقة يجب توعيتهم بطريقة رشيدة، وتقبل آرائهم ووجهات نظرهم، نظرا لعدم تقبلهم أسلوب الأمر والنهي والتوبيخ، خاصة في هذه المرحلة العمرية؛ لذلك يجب اتباع أسلوب الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر، وسماع وجهات نظرهم وتوجيههم بشكل سليم.





وأكد على أن المناهج الدراسية يجب أن تحاكي البيئة ولا تكون مقتصرة على المناهج الدراسية التقليدية، بحيث يكون قادرا على اكتساب مهارات البحث العلمي لتكوين فكر واع، موضحا أن جميع المواد الدراسية تساهم في تشكيل وتكوين الاتجاهات الشخصية وليست مقتصرة على مادة معينة.





وأشار إلى أن الطلاب يجب عليهم أن ينقلوا الفكر السليم للمجتمع الذي يعيشون فيه، فهم يتحملون جزءا من المسئولية تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه، لأنهم هم من سيقودون الدولة في المستقبل، لذلك يجب تشكيل الوعي الكافي لديهم. .





صرحت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام ، ان دور الاعلام لة اهمية كبيرة فى وعى الشعب ، وذلك من خلال كل المؤسسات مثل المدارس و الجامعات و مراكز الشباب وغيرها .





وقالت دكتورة ليلى فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الاعلام يجب الا يكتفى بتغطية الاحداث فقط ، بل يجب عليه شرح تلك الاحداث خاصة ان هناك بعض الموضوعات غامضة بنسبة لبعض الفئات .





كما اشارت ان هناك اختلاف كبير ف استيعاب الموضوعات بين فئات الشعب ، فيجب على وسائل الاعلام استخدام الاساليب البسيطة فى شرح الموضعات حتى يكون سهل على المواطن فهمها وبالتالى يكون سهل الوصول الى الجمهور .



