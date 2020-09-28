الجمعيات الأهلية تعلن تفاصيل تكفلها بدفع مخالفات البناء للأكثر احتياجا

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ان هناك عدد من الأسر ظروفها لا تسمح لدفع قيمة التصالح لمخلفات البناء؛ موضحا ان ال جمعيات حريصة على مساعد المواطنين الأكثر احتياجا.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أنه سوف يتم التواصل مع وزير التضامن الاجتماعي لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأكثر احتياجا؛ مشيرا إلى أنه يجب المساهمة مع المصريين خاصة أن الأمر يتعلق بالسكن والسترة.





وأشار عبد القوي، أنه يتم التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة؛ لدعم ملف التصالح في مخالفات البناء؛ منوها أن الجمعيات الأهلية لم تحدد مبلغ معين للمساهمة في مبادرة مساعدة المحتاجين.



