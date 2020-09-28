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أخبار العالم

8 آلاف تلميذ يعزلون أنفسهم حاليًا في مدينة ليفربول البريطانية بسبب كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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ا ش ا
قال عمدة مدينة ليفربول البريطانية جو أندرسون، إن هناك 8 آلاف تلميذ وأكثر من 350 من المعلمين والموظفين في مدارس المدينة يعزلون أنفسهم حاليًا، وسط ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة.

وأضاف أندرسون - في تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم /الاثنين/ - "أن عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي في ليفربول بلغ 1254 حالة، وقد زاد عدد المصابين إلى حوالي 5 آلاف ويتضاعف كل ستة أيام"، 

وتابع قائلًا: "إن هناك حاليًا 8 آلاف تلميذ في العزل الذاتي المنزلي وأكثر من 350 معلمًا وموظفًا، رجاءً حافظوا على سلامتكم واعتنِوا بأنفسكم".
وبلغ معدل الإصابة في ليفربول خلال 7 أيام - وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم - 242 حالة لكل 100 ألف شخص في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر، أي ما يقرب من خمسة أضعاف المتوسط في انجلترا، في حين أنه في مدينة بولتون التي كانت سابقا صاحبة أعلى معدل في انجلترا، ويبلغ معدل الإصابة 212 حالة لكل 100 ألف شخص.

ويرى القياديون في المدينة أن فرض المزيد من القيود التي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم، أمر لا مفر منه الآن وقد يتم الإعلان عنه في غضون أيام، وفقًا للصحيفة.
ونقلت "الجارديان" عن مصدر قوله، إن الإجراءات يمكن أن تذهب إلى أبعد من إغلاق قطاع الضيافة، ومن المتوقع الإعلان عنها قبل يوم الأربعاء.
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