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سيارات

شاهد.. سائق متهور يقود سيارة وهو جالس خارجها على محور شهير

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع فيسبوك مقطع فيديو لشاب يسير بسيارته أعلى محور روض الفرج الجديد وهو يجلس فوق سطحها "الكبوت".

ويظهر مقطع الفيديو السيارة ، وهى تحت الإصلاح فى مرحلة "الدهانات" وفارغة من محتوياتها بدون اى كراسى او صالون داخلى والسائق يجلس فوق اعلى مقدمة السيارة بجانب الموتور ويسير بسرعة عالية.

ويتضح من مقطع الفيديو ان السيارة من نوع 128 ويتم قيادتها عن طريق الضغط وسحب سلك الوقود "البنزين" المتواجد بجانب محرك السيارة ، والتحكم فى الاتجاهات من خلال عجلة القيادة " الديريكسيون" المتواجد خلف السائق.

أثار الفيديو، غضب ودهشة متابعي ورواد السوشيال ميديا عن كيفية قيادة السيارة بمثل هذه الطريقة وتعرض السائق والمحيطين بالسيارة للخطر، دون اعتراض أي من رجال المرور المتواجدين على الطريق.

وناشد رواد السوشيال ميديا المسئولين من رجال المرور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة التى من الممكن ان تؤدى الى كارثة ويتضرر كثيرون بسبب فعلها.

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