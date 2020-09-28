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أخبار العالم

إصابات كورونا اليومية تنخفض لأول مرة منذ أسبوعين .. بريطانيا تسجل 4044 إصابة و13 وفاة في يوم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:28 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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على صالح
سجلت بريطانيا اليوم الاثنين نحو 4044 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث كشفت الأرقام الرسمية أن المتوسط ​​اليومي لعدد الإصابات انخفض لأول مرة خلال أسبوعين.


وتظهر البيانات الحكومية أن 5770 شخصًا في بريطانيا يجرون اختبارات فيروس كورونا الآن ونتائجهم إيجابية، وهو ما يمثل انخفاضًا عن معدل 5816 أمس - وهو رقم ارتفع يوميًا منذ انخفاضه بشكل طفيف إلى 2998 يوم 14 سبتمبر. 


وللمقارنة، متوسط ​​عدد الحالات الجديدة المتداول سبعة أيام وبلغ 3929 يوم الاثنين الماضي بعد تسجيل 4368 إصابة.




وارتفعت الإصابات باستمرار منذ 4 يوليو الماضي، عندما توافد مئات الآلاف من البريطانيين على الحانات والبارات والمطاعم للاحتفال بـ "السبت الكبير'' بعد أن سُمح لهم أخيرًا بإعادة فتحها بعد شهور من إغلاقها لاحتواء الفيروس الذي يهدد الحياة، لكنها لا تزال بعيدة عن المستويات التي شوهدت خلال أحلك أيام أزمة كوفيد -19 البريطانية في مارس وأبريل، عندما قدر كبار العلماء أن أكثر من 100 ألف حالة تحدث كل يوم.


وسجل رؤساء الصحة اليوم أيضًا 13 حالة وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا المؤكدين مختبريًا الذين ماتوا في غضون 28 يومًا من تشخيصهم بعد 42000. 


فقط الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، وجميع البلدان ذات الكثافة السكانية العالية، عانت من المزيد من الوفيات.


وتم الإعلان أمس عن 17 حالة وفاة، بانخفاض عن 34 يوم السبت، على الرغم من أن الوفيات عادة ما تكون أقل يومي الأحد والاثنين بسبب تأخر في كيفية تسجيلها.
 

ويبلغ متوسط ​​عدد الوفيات 30، ارتفاعًا من 22 يوم الاثنين الماضي و12 في الأسبوع قبل ذلك.


وحتى وقت قريب، ظلت حالات الاستشفاء والوفيات منخفضة ومستقرة على الرغم من ارتفاع معدلات العدوى.
 

ولكن كليهما بدأ منذ ذلك الحين في الارتفاع. احتاج حوالي 314 مريضًا مصابًا حديثًا إلى علاج في مركز الصحة العامة NHS في إنجلترا في 23 سبتمبر - وهو أعلى رقم منذ يونيو. 


ووصلت الوفيات اليومية إلى أعلى مستوى لها في 10 أسابيع الخميس الماضي، عندما تم تسجيل 40 حالة وفاة لأول مرة منذ 14 يوليو.
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