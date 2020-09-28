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توك شو

من بينهم 2 عرب .. تعرف على أكثر 10 رجال مطلوبين في العالم | فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:53 م
أكثر 10 رجال مطلوبين
أكثر 10 رجال مطلوبين في العالم
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إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا اليوم فيديو استعرضت فيه أكثر 10 رجال مطلوبين في العالم بوصفهم يثيرون الرعب أينما حلوا وتملأ أسماؤهم عناوين الصحف ونشرات الاخبار .


وأضاف الفيديو أن هناك مكافآت هائلة وتحقيقات عالمية بشأنهم إلا أنه لم يتمكن أحد من القبض عليهم.. فمن هم أكثر 10 مجرمين مطلوبين حول العالم؟.


وأوضح الفيديو أن أبو بكر شكوي زعيم تنظيم "بوكو حرام" النيجيرى في مقدمتهم حيث انه قاد هجمات ارهابية في غاية الوحشية مستهدفا عناصر أمنية ومدنيين في نيجيريا .


وتابع : أن من بينهم إبراهيم الهاشمي القرشي زعيم تنظيم "داعش " الذى اختاره التنظيم لقيادته خلفا لأبو بكر البغدادي، وقدمت واشنطن 10 ملايين دولار مقابل أى معلومات تؤدي لاعتقاله .


واستكمل أن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة منهم أيضا وهو خليفة أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان ويعتقد أنه من مخططي هجمات 11 سبتمبر سنة 2001 في أمريكا .


وأشار الفيديو أيضا إلى أن من بينهم إبراهيم داود الملياردير الهندي الذي يتزعم تنظيما اجراميا ينشط في مجال الابتزاز وتهريب المخدرات ويعتبر العقل المدبر لتفجيرات مومباي، فضلا عن افيديو غوزمان أخطر مجرمي المكسيك و تسي تشي لوب الرجل الأخطر في آسيا.


ونوه الفيديو إلي أن هناك أيضا فاسيليس باليوكو ستاس سارق ومختطف يوناني وهو الرجل الذى وصفته اوروبا بأنه لا يمكن القبض عليه، وغوسافير 2.0 وهي مجموعة هاكر معلومات وفليليسيان كابوغا رجل اعمال رواندي وماتيو ميسينا دينارو زعيم مافيا ايطالي.
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