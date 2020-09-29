تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 29-9-2020

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.84 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.56 جنيه للشراء 41.90 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.83 جنيه للشراء و22.29 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.84 جنيه للشراء و 41.04 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.84 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع.
اقرأ ايضا ..اعرف كيف تتعامل مصلحة الجمارك مع البضائع المتحفظ عليها.. تفاصيل
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.56 جنيه للشراء 41.90 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.83 جنيه للشراء و22.29 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.84 جنيه للشراء و 41.04 جنيه للبيع .