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اقتصاد

تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 29-9-2020

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:58 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.


سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.84 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.56 جنيه للشراء 41.90 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.83 جنيه للشراء و22.29 جنيه للبيع.


وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.84 جنيه للشراء و 41.04 جنيه للبيع .

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