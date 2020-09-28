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أخبار البلد

متحدث التنمية المحلية: أتوقع اجتماع لجنة اشتراطات البناء قريبا لإعلان التفاصيل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:47 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إنه طبقا لآخر اجتماع للجنة المسئولة عن اصدار الاشتراطات الجديدة لتراخيص البناء ، قامت بوضع خطوط عريضة لاشتراطات البناء ويجرى مناقشتها مع خبراء كلية الهندسة ومسئولى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، للموافقة عليها ثم عرضها مرة اخرى على  اللجنة برئاسة وزيرى التنمية المحلية والاسكان ثم يتم عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط العمرانى.


وأضاف "قاسم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يتوقع أن يتم عقد اجتماع اخر لمناقشة رأى اللجنة قريبا ،خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من اشتراطات البناء سريعا ، موضحا انها ستطبق في الـ3 محافظات .


وأشار قاسم ، الى ان الاجتماع الذي شهده وزيرا التنمية المحلية والإسكان، ومحافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعدد من الخبراء، تم الاتفاق  فيه على الانتهاء من جمع آراء واقتراحات كل الجهات خلال أسبوعين؛ للوصول إلى نموذج متكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم تطبيقه عبر المحليات والأجهزة المعنية بالمدن الـ3 كبداية، ثم يتم تعميمه على جميع المدن.


من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات.


وقال "الجزار"، إنه تم التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، مطالبًا بتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.


وفي هذا السياق، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

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