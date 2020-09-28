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فن

وصول النجم محمد هنيدي إلى عزاء المنتصر بالله

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:58 م
المنتصر بالله
المنتصر بالله
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محمد هاني - عز حسين
بدأ، منذ قليل، مساء اليوم الإثنين عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء بحي الزمالك، حيث وصل منذ لحظات نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والفنان محمود حميدة ومحمد أبو داود والفنانة يسرا والفنان محمد هنيدي.

كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي ، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".


وتألق دراميا وسينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات".
وصول النجم محمد هنيدي إلى عزاء المنتصر بالله
وصول النجم محمد هنيدي إلى عزاء المنتصر بالله
وصول النجم محمد هنيدي إلى عزاء المنتصر بالله
وصول النجم محمد هنيدي إلى عزاء المنتصر بالله
وصول النجم محمد هنيدي إلى عزاء المنتصر بالله
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