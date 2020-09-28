محافظ بني سويف يطالب بجدول زمني لتنفيذ نتائج ملموسة بملف الزيادة السكانية

طالب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجدول زمني للجهود والأنشطة التي سيتم تنفيذها حيال المجالات التي شهدت انخفاض في المؤشرات السكانية تجاه بعض القطاعات ضمن تقرير المجلس الإقليمي للسكان.





وأوضح أنه يتم توضيح نوع التدخل المطلوب ( عاجل أو آجل)،ومتطلبات تنفيذه على الوجه الأمثل، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لوضع الحلول والبدائل، مع الاستفادة من نقاط القوة في التقرير بالنسبة للقطاعات التي شهدت تحسنا كقطاع تنظيم الأسرة والمواليد والوفيات والإعالة وغيرها، بهدف تحقق نتائج ملموسة حيال القضية السكانية.





وأكد محافظ بني سويف أهمية رفع مستوى وعي المواطنين بالتأثيرات السلبية للزيادة السكانية على جهود التنمية مع أهمية التركيز على القطاع الريفي والقرى والنجوع، عن طريق باستخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة، ومن خلال حشد كافة الجهود الرسمية والمجتمعية مثل: تفعيل دور وسائل الإعلام، ودور العبادة من المسجد والكنيسة، والجمعيات الأهلية، والجامعة، والمجلس القومي للمرأة والشباب، فضلا عن أهمية دور بعض المؤسسات الحكومية كالشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الجهات الشريكة في هذا المجال، مع التنوع في الأسلوب في طريقة التوعية.





جاء ذلك ترؤسه اجتماع المجلس الإقليمي للسكان،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ ،واللواء هشام شادي السكرتير العام،ونجلاء محمود مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، وبحضور أعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسؤولى قطاعات الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار والثقافة والشباب والرياضة ومطرانيه بني سويف والمجلس القومي للمرأة ومركز الإعلام.





وناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف السكانى بالمحافظة من خلال استعراض محاور تنفيذ الخطة السكانية والتي شملت:تنظيم الأسرة ، والندوات والزيارات والتعليم والصحة الإنجابية والإعلام والتواصل الاجتماعي وتمكين المرأة ،بالإضافة إلى عرض تحليل للوضع الديموجرافى للمحافظة واستراتيجية تجميع المؤشرات التى تتعلق بالسكان، علاوة على استعراض أبرز إنجازات الجهات العاملة والشريكة فى المجال السكانى وعرض أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار التي تخدم القضية السكانية.





وخلال الاجتماع تم استعراض عددا من بنود وتفاصيل الخاصة بتقييم خطة عام 2019/2020 ، والأنشطة الإعلامية المنفذة خلالها ، واستعراض الإحصائيات الحيوية والمؤشرات المركزية لإقليم شمال الصعيد بصفة عامة ومؤشرات محافظة بني سويف بشكل خاص، علاوة على عرض للأنشطة المقرر تنفيذها خلال خطة العام الحالي 2020/2021،فيما تم عرض نتائج دراسة مقارنة لمحافظات الوجه القبلي والتي أشارت إلى وجود انخفاض واضح في معظم المؤشرات بتلك المحافظات،مع وجود انخفاض في قطاعات السكان والصحة والتعليم وكذلك في الجمعيات الأهلية ، فيما تم رصد حالة من التحسن في مجال تنظيم الأسرة ومعدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية والإعالة.





من جهته أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالعمل على تفعيل دور فرع المجلس الإقليمي للسكان في خدمة القضية السكانية بالمحافظة ، حيث تم لأول مرة تشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة السكانية على مستوى المحافظة كإجراء نوعي جديد للدفع بجهود المجلس وتوصياته الخاصة بكل مكونات وأنشطة وبرامج مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، موضحا أن الهدف من تلك اللجان الفرعية هو العمل والمتابعة الميدانية القريبة من المواطنين بالقرى والمدن ، ولضمان تقييم دقيق وميداني لمجموعة الأنشطة المنفذة على أرض الواقع .





ومن جانبها قالت مقررة المجلس"نجلاء محمود"أن خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة تستهدف طرح مبادرات جديدة للتوعية المجتمعية بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة لرفع الوعي لدى المواطن باستخدام كل الإمكانات الممكنة، موضحة أن المجلس يسعى ضمن أهدافه أيضًا للحفاظ على حقوق المرأة ووضع سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق المساواة في كل المجالات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال،مشيرة إلى أنه تم إدراج أنشطة أنشطة مشروع " 2 كفاية" ضمن الخطة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المنفذة بشكل شهري من خلال اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة السكرتير العام، وذلك بالتوازي مع عقد ورشة عمل بمشاركة الجهات المعنية لتسريع الاستجابة ومعالجة الفجوات وحل المشاكل السكانية أولًا بأول.







