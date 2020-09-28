برقم موبايل يكون شغال .. مجلس الوزراء يعلن تفاصيل الحصول على منحة الـ 500 جنيه حتى نهاية العام

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر أمس باستمرار صرف منحة 500 جنيه للمتضررين من كورونا حتى نهاية العام، موضحا أن الحكومة سوف تستمر في الصرف حتى نهاية العام.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه سوف يتم فتح التسجيل عبر مجلس الوزراء وموقع القوى العاملة، منوها أن العمال اعتادوا على التسجيل في موقع القوى العامة، مجلس الوزراء سوف يمد القوى العاملة بقاعدة البيانات اللازمة لتوضيح وضع العمال.





وأشاد سعد، بالتكليف الرئاسي يضمن صرف المنحة إلى نهاية العام للحصول على الـ 500 جنيه.





وردد: « باب التسجيل لسه مفتحش .. بس ياريت اللي يسجل يكون الموبايل صالح لأنه سوف يحصل على رسالة عبر الهاتف، وهي الشرط للحصول على المنحة».