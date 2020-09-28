وادي دجلة يحقق أكبر انتصاراته ويهزم الإنتاج برباعية بالدوري المصري

وأمطر الفريق الدجلاوي شباك الإنتاج الحربي، برباعية

حيث أحرز رفيق كابو لاعب وادى دجلة هدف التقدم بعد تمريرة سحرية من رجب عمران فى الدقيقة 4 بعد تدخل "الفار"، وفى الدقيقة 28 سجل محمد هلال الهدف الثانى لدجلة من ركلة جزاء بعد أن تدخل الفار أيضًا ليثبت أحقية دجلة فى ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 33 سجل كابو الهدف الثالث لدجلة، وفى الدقيقة 40 سجل الرابع، ليسجل التونسى "هاتريك"، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.