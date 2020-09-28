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رياضة

وادي دجلة يحقق أكبر انتصاراته ويهزم الإنتاج برباعية بالدوري المصري

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:55 م
لاعبو وادي دجلة
لاعبو وادي دجلة
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حسام الحارتي
حقق فريق وادي دجلة أكبر انتصاراته في الدوري المصري عقب الفوز على الإنتاج الحربي "4-1"، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 30 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تقام على ملعب الأهلي - السلام.


وأمطر الفريق الدجلاوي شباك الإنتاج الحربي، برباعية حيث أحرز رفيق كابو لاعب وادى دجلة هدف التقدم بعد تمريرة سحرية من رجب عمران فى الدقيقة 4 بعد تدخل "الفار"، وفى الدقيقة 28 سجل محمد هلال الهدف الثانى لدجلة من ركلة جزاء بعد أن تدخل الفار أيضًا ليثبت أحقية دجلة فى ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 33 سجل كابو الهدف الثالث لدجلة، وفى الدقيقة 40 سجل الرابع، ليسجل التونسى "هاتريك"، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبدأ اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة تشكيل المباراة كالآتي :
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا وإسحق يعقوبو.

خط الوسط: محمد رضا، عمرو صالح ومحمد عبد العاطي.

الهجوم: محمد هلال، كابو ورجب عمران.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز  الثاني العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد31نقطة.
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