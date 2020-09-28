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رياضة

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - ولفريد كانون - علي جبر - محمد عطوة

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
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