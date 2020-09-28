لهذا السبب .. أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء بمنح المصريين إجازة يوم الثلاثاء

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن يحافظ على إجازة يوم 6 أكتوبر في موعدها وعدم تأجيلها إلى يوم الخميس .









وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « أنا مش عايز الناس تروح شغلها في يوم عيد النصر .. عايز أحافظ علي انتصار أكتوبر ونحكي لأولادنا عن بطولات الجيش المصري العظيم».









وناشد موسى، رئيس الوزراء ان يكون يوم 6 أكتوبر الموافق الثلاثاء إجازة، حتى يظل المصريون مهتمين محتفلين بهذا النصر العظيم.









وأكد أن نصر مصر العظيم على العدو الصهيوني سيظل يذكره التاريخ وسوف نسرده إلى أبناء مصر اجيالا بعد اجيال؛ مرددا: « أعرف أن الدكتور مدبولي وطني سوف يسمع المناشدة».