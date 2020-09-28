AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

باسم حلقة: المحافظون مطالبون بإعداد القرى لاستقبال السياحة الريفية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن السياحة الريفية متواجدة وليست بقوة للاستثمار فيها وماينقصها مساعدة ودعم حقيقي عبر تخطيط من المحافظات السياحية. 

أكد حلقة فى تصريح لـ "صدى البلد" أن السياحة الريفية لقضاء اليوم الواحد متواجدة ببعض المحافظات الملاصقة للقاهرة ، ولكنها تحتاج تنظيم وترويج أكثر من ذلك .

طالب المحافظين بإعداد ملف وبرنامج عن السياحة الريفية ، فى محافظته وإعداد أماكن الإقامة وفتح التراخيص لذلك النمط، بالإضافة إلى تحديد خطوط سير، وتحديد عدد من القرى كنموذج لا يخرج عنه.

أشار إلى ضرورة تنمية القري لأحداث سياحة ريفية ، عبر نشر الخدمات المرتبطة بها من بزارات ومطاعم ريفية، تبيع المنتجات البيئية، وفتح مشروعات صغيرة للسيدات والشباب لدعم الأسرة الريفية.

أوضح أن مصر تمتلك تنوع البرامج السياحية ولكننا نحتاج المزيد وستكون السياحة الريفية هى نمط إضافي لخريطتنا السياحية ليزيد من الاستثمار. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باسم حلقة يوضح الأنشطة السياحية في ظل أزمة كورونا.. فيديو

نقيب السياحيين: قطاع السياحة في مصر يمرض ولا يموت.. فيديو

بروتوكول تعاون بين نقابة السياحيين والمعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط

السياحة تحتفل بيومها بشعار "التنمية الريفية".. وخبراء يعددون أمنياتهم قبل انتهاء ٢٠٢٠

أستاذ جغرافيا يضع روشتة لتنمية السياحة الريفية فى مصر

رئيس لجنة النواب: نحتاج لإحياء السياحة الريفية فى مصر بعدما بدأها الألمان فى السبعينيات

ترشيحاتنا

مصادر: الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الأقرب لقيادة الأهلي خلفا لـ فايلر

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

في قضية فندق فيرمونت.. تجديد حبس أحمد طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد

الرئيس السيسى يصدر 10 قرارات جمهورية جديدة ..تعرف عليها

برقم موبايل يكون شغال .. مجلس الوزراء يعلن تفاصيل الحصول على منحة الـ 500 جنيه حتى نهاية العام

مشهد أليم.. عروس تدخل في نوبة صرع أمام المعازيم ورد فعل قوي من عريسها| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

475 إبرة.. مدرس حضانة يوشم عينيه ولسانه وجسده بالكامل ويرعب الأطفال

مذكرات طبيب عبد الناصر.. الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل

ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور