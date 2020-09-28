باسم حلقة: المحافظون مطالبون بإعداد القرى لاستقبال السياحة الريفية

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن السياحة الريفية متواجدة وليست بقوة للاستثمار فيها وماينقصها مساعدة ودعم حقيقي عبر تخطيط من المحافظات السياحية.





أكد حلقة فى تصريح لـ "صدى البلد" أن السياحة الريفية لقضاء اليوم الواحد متواجدة ببعض المحافظات الملاصقة للقاهرة ، ولكنها تحتاج تنظيم وترويج أكثر من ذلك .





طالب المحافظين بإعداد ملف وبرنامج عن السياحة الريفية ، فى محافظته وإعداد أماكن الإقامة وفتح التراخيص لذلك النمط، بالإضافة إلى تحديد خطوط سير، وتحديد عدد من القرى كنموذج لا يخرج عنه.





أشار إلى ضرورة تنمية القري لأحداث سياحة ريفية ، عبر نشر الخدمات المرتبطة بها من بزارات ومطاعم ريفية، تبيع المنتجات البيئية، وفتح مشروعات صغيرة للسيدات والشباب لدعم الأسرة الريفية.





أوضح أن مصر تمتلك تنوع البرامج السياحية ولكننا نحتاج المزيد وستكون السياحة الريفية هى نمط إضافي لخريطتنا السياحية ليزيد من الاستثمار.



