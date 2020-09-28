هويدا مصطفى: تسجيل 1015 طالبا جديدا في كلية الإعلام جامعة القاهرة

بدأ الطلبة الجدد المرشحون لكلية الإعلام جامعة القاهرة منذ أمس الأحد حتى اليوم الأثنين، تسليم ملفاتهم للعام الجامعي الجديد 2020-2021 وجاء ذلك مع تقسيم الطلاب على هيئة مجموعات مختلفة وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكلية.





ومن جانبه قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن عملية التسجيل للطلاب الجدد المرشحين لكلية الإعلام كانت تسير بشكل منتظم منذ أمس، لافتة إلى أن الكلية حرصت على تقسيم عدد الطلاب على أيام مختلفة، وذلك من أجل تجنب الزحام والتكدس داخل معامل التسجيل وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكلية.









وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن عدد الطلاب الذين شاركوا منذ أمس حتى اليوم بلغ حوالي 1015 طالبا، مشيرة إلى أن الطلاب كانوا حريصين على التواجد أمام مقر الكلية لتسجيل الملفات الخاصة بهم للالتحاق بالكلية منذ الساعات الأولى في صباح اليوم.





وأكدت أن الطلاب كانوا على التزام بشكل كامل بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الكلية بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة ساعدهم بشكل كبير على تسهيل عملية التسجيل دون حدوث أي مشكلة.





والجدير بالذكر أن جدول المحدد لاستقبال الطلبة داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة جاء على النحو التالي :





الأحد 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف (ج)





الإثنين 28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)





الثلاثاء 29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)





الأربعاء 30-9-2020 من حرف (ن) إلى حرف (ي)





علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2:30 بعد الظهر







