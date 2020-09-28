حددت أفضل أوقات تناوله .. رئيس فاكسيرا تكشف عن سعر لقاح الأنفلونزا الموسمية | فيديو

قالت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة المصل واللقاح فاكسيرا ، إنه مع بداية دخول فصل الشتاء تبدأ الانفلونزا الموسمية في الانتشار بكثرة بين أغلب المواطنين، موضحة أن الانفلونزا تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس كورونا المستجد.





وأضافت الدكتورة هبة والى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن تطعيم الانفلونزا الموسمية تطعيم أمن ويستطيع تناوله الأطفال من 3 سنوات، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية فهو تناوله للجميع.





وأوضحت رئيس مجلس دارة المصل واللقاح فاكسيرا، أن تطيعم الانفلونزا الموسمية من المفضل تناوله الأن وسوف يتم توفيره الفترة المقبلة للأطفال من 6 أشهر، بداية من شهر أكتوبر المقبل.





وأضافت الدكتورة هبة والى، ان أفضل الاوقات التى يجب تناول لقاح الانفلونزا الموسمية فيه شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، منوهة إلى أن اللقاح متوفر فى كل مراكز فاكسيرا والصيدليات الخاصة بالشركة المصرية للأدوية، ومراكز فاكسيرا متواجدة فى التجمع والرحاب والعجوزة والاسكندرية ومناطق عديدة أخري.



