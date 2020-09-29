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اقتصاد

مستثمري سوهاج: نطالب بدراسة قصر الصناعات التكاملية لمصنع العزل على المناطق الصناعية بالمحافظة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
مصنع الغزل و النسيج
مصنع الغزل و النسيج
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علياء فوزى
طالب المهندس محمود الشندويلى،رئيس جمعية مستثمرى سوهاج ، بدراسة مدى امكانية قصر احتياجات مصنع الوجه القبلى للغزل والنسيج بالمحافظة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام من الصناعات التكاملية على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمحافظة ووضع شروط معينة خاصة بالجودة والسعر.

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 وأضاف الشندويلى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أنه يوجد مصنعى للغزل والنسيج تابعين للقابضة للغزل بمحافظات المنيا و سوهاج وهذه فرصة متاحة للتعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص حيث يمكن الاعتماد على جميع المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظتين لتغذية مصانع الغزل من احتياجاتها من البلاسيتك و الكارتون بشكل دائم.


تابع " ضمان وجود طلبيات للمصانع المناطق الصناعية يضمن استمرار عمليات التشغيل والانتاج طوال فترة السنة دون توقف وبالتالى توفير فرص عمل تستوعب ابناء الاقليم بدلا من هجرتهم للقاهرة و الاسكندرية".


اوضح الشندويلى ، أن هناك فرصة استثمارية للشراكة مع الدولة فى عدد من المشروعات القومية بالصعيد على راسها المليون و نصف فدان و المثلث الذهبى مشيرا الى هناك العديد من الاجتماعات التى تم عقدها مع عدد من الوزراء و المستثمرين لطرح الفرص المتاحة فى القطاعات للاستثمار المختلفة على القطاع الخاص.

أكد الشندويلى ، ان الصناعات الغذائية لديه فرصة واعدة للنمو فى محافظات الصعيد نظرا لما تمتلكه من اراضى صالحة للزراعة وقربها تلك من المناطق الصناعية.
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