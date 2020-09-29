مستثمري سوهاج: نطالب بدراسة قصر الصناعات التكاملية لمصنع العزل على المناطق الصناعية بالمحافظة

طالب المهندس محمود الشندويلى،رئيس جمعية مستثمرى سوهاج ، بدراسة مدى امكانية قصر احتياجات مصنع الوجه القبلى للغزل والنسيج بالمحافظة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام من الصناعات التكاملية على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمحافظة ووضع شروط معينة خاصة بالجودة والسعر.
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وأضاف الشندويلى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أنه يوجد مصنعى للغزل والنسيج تابعين للقابضة للغزل بمحافظات المنيا و سوهاج وهذه فرصة متاحة للتعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص حيث يمكن الاعتماد على جميع المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظتين لتغذية مصانع الغزل من احتياجاتها من البلاسيتك و الكارتون بشكل دائم.
تابع " ضمان وجود طلبيات للمصانع المناطق الصناعية يضمن استمرار عمليات التشغيل والانتاج طوال فترة السنة دون توقف وبالتالى توفير فرص عمل تستوعب ابناء الاقليم بدلا من هجرتهم للقاهرة و الاسكندرية".
اوضح الشندويلى ، أن هناك فرصة استثمارية للشراكة مع الدولة فى عدد من المشروعات القومية بالصعيد على راسها المليون و نصف فدان و المثلث الذهبى مشيرا الى هناك العديد من الاجتماعات التى تم عقدها مع عدد من الوزراء و المستثمرين لطرح الفرص المتاحة فى القطاعات للاستثمار المختلفة على القطاع الخاص.
أكد الشندويلى ، ان الصناعات الغذائية لديه فرصة واعدة للنمو فى محافظات الصعيد نظرا لما تمتلكه من اراضى صالحة للزراعة وقربها تلك من المناطق الصناعية.
أقرا ايضا .. 3وزراء يبحثون تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن دعم العمالة غير المنتظمة
وأضاف الشندويلى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أنه يوجد مصنعى للغزل والنسيج تابعين للقابضة للغزل بمحافظات المنيا و سوهاج وهذه فرصة متاحة للتعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص حيث يمكن الاعتماد على جميع المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظتين لتغذية مصانع الغزل من احتياجاتها من البلاسيتك و الكارتون بشكل دائم.
تابع " ضمان وجود طلبيات للمصانع المناطق الصناعية يضمن استمرار عمليات التشغيل والانتاج طوال فترة السنة دون توقف وبالتالى توفير فرص عمل تستوعب ابناء الاقليم بدلا من هجرتهم للقاهرة و الاسكندرية".
اوضح الشندويلى ، أن هناك فرصة استثمارية للشراكة مع الدولة فى عدد من المشروعات القومية بالصعيد على راسها المليون و نصف فدان و المثلث الذهبى مشيرا الى هناك العديد من الاجتماعات التى تم عقدها مع عدد من الوزراء و المستثمرين لطرح الفرص المتاحة فى القطاعات للاستثمار المختلفة على القطاع الخاص.
أكد الشندويلى ، ان الصناعات الغذائية لديه فرصة واعدة للنمو فى محافظات الصعيد نظرا لما تمتلكه من اراضى صالحة للزراعة وقربها تلك من المناطق الصناعية.