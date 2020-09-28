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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض رؤية الجامعة في المرحلة المقبلة .. صور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:18 م
د.أحمد جابر شديد،
د.أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مؤتمرا صحفيا  عرض خلاله رؤية الجامعة للمرحلة المقبلة بحضور عدد من  الإعلاميين والإذاعيين والصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع والقنوات المختلفة.


وأكد  شديد أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في السعي نحو النهوض بالجامعة ووضعها في مصاف الجامعات المصرية والعربية والدولية، حيث تمتلك الجامعة كوادر بشرية ومقومات مادية كبيرة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة.


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وأضاف رئيس الجامعة انه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والعمل بنظام التعليم الهجين، وذلك بحضور طلاب الكليات العلمية ثلاثة أيام بينما يحضر طلاب الكليات النظرية يومان وتستكمل بقية أيام الدراسة إلكترونيا (Online) وذلك مراعاة للظروف الراهنة وتمهيدا للانتقال لنظام التعليم عن بعد.


وأضاف  أنه تم إنشاء منصة تعليمية بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة ميكروسوفت لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني، حيث تتيح هذه المنصة معرفة عدد الطلاب المسجلين لدخول المحاضرات وكذلك زمن المحاضرة وقياس مدى تفاعل الطلاب مع الأساتذة،  ومضاعفة سرعة الإنترنت بكافة كليات الجامعة.

 

وأشار الى  أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء جامعة أهلية تابعة لجامعة الفيوم على مساحة ٢٣٥ فدان بمدينة الفيوم الجديدة، وتضم برامج جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء كلية العلاج الطبيعي وكلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بجامعة الفيوم، كما تسعى الجامعة للحصول على الموافقة لافتتاح كلية الألسن وكلية الفنون التطبيقية.

رئيس جامعة الفيوم يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض رؤية الجامعة في المرحلة المقبلة .. صور
رئيس جامعة الفيوم يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض رؤية الجامعة في المرحلة المقبلة .. صور
رئيس جامعة الفيوم يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض رؤية الجامعة في المرحلة المقبلة .. صور
رئيس جامعة الفيوم يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض رؤية الجامعة في المرحلة المقبلة .. صور
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