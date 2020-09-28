غرفة منتجات الأخشاب: الدولة تهتم بإنشاء تجمع صناعي كبير في مدينة دمياط .. فيديو





وأضاف حلمي خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز، أن التجمع الصناعي يضم كل الصناعات المغذية التي تحث على القيام بمنتج متطور بجودة وتصميمات مختلفة ليس فقط للسوق المصرية ولكن للعالم أجمع.





وتابع رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن صناعة الأثاث في حد ذاتها صناعة مبنية على أسواق، مؤكدا أنه يجب دراسة الأسواق العالمية في الدول الخارجية لتطوير تلك الصناعة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة من خلالها.





وأشار حلمي إلى أن ما قامت به الدولة من هذا المجمع الصناعي هو الأكبر في مجال صناعة الأثاث على مستوى مصر، وكان فكرا رائدا لكي تكون صناعة الأثاث في مكان واحد وتعد تجربة صناعية فريدة من نوعها وجديدة.





وقال رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أن التواصل مع الجهات المسئولة في الدولة والتواصل مع الصناع شئ ضروري من أجل أن تكون المدينة على الوجه الأمثل.

أكد أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء عكس اهتمام الدولة للقيام بتجمع صناعي في مدينة مشهورة بصناعة الأثاث مثل دمياط والقيام بتجمع صناعي متكامل.