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تعليم

إعلام القاهرة تكشف موقف الطلبة المتخلفين عن تسليم ملفاتهم للكلية في المواعيد المحددة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:47 م
كلية اعلام القاهرة
كلية اعلام القاهرة
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أحمد علام
قالت الدكتور هويدا مصطفي ، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، أن الكلية قامت باستلام ملفات الطلاب الجدد المرشحين لكلية الإعلام  للعام الجامعي الجديد 2020-2021، لافتة إلى أنه تم تقسيم طلاب على هيئة مجموعات مختلفة وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكلية.
 
وصرحت  عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة خلال موقع صدي البلد، أن الطلبة التي تخلفت عن الحضور في المواعيد المحددة لهم  للتسجيل وتسليم ملفاتهم إلى الكلية، يستطيعوا أن يتقدموا خلال اوقات الجدول المحدده لإستقبال الطلبة داخل كلية الإعلام.

وأشارت إلى  أن عملية التسجيل للطلاب الجدد المرشحين لكلية الإعلام كانت تسير بشكل منتظم منذ أمس، لافتة إلى أن الكلية حرصت على تقسيم عدد الطلاب على ايام مختلفة وذلك من أجل تجنب الزحام والتكدس داخل معامل التسجيل وفقًا للإجراءات  الاحترازية التي تتبعها الكلية.

وأكدت  أن عدد الطلاب الذين شاركوا منذ أمس حتي اليوم بلغت حوالي 1015 طالبا، مشيرة إلى ان الطلاب كانوا حريصين على التواجد أمام مقر الكلية لتسجيل الملفات الخاصة بهم للالتحاق بالكلية منذ الساعات الأولي في صباح اليوم.

والجدير بالذكر أن الجدول المحدد لاستقبال الطلبة داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :
الأحد 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف  (ج)
الإثنين  28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)
الثلاثاء  29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)
الأربعاء 30-9-2020 من حرف (ن) إلى حرف (ي)
علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2:30 بعد الظهر
   
وأشارت إلى  أن عملية التسجيل للطلاب الجدد المرشحين لكلية الإعلام كانت تسير بشكل منتظم منذ أمس، لافتة إلى أن الكلية حرصت على تقسيم عدد الطلاب على ايام مختلفة وذلك من أجل تجنب الزحام والتكدس داخل معامل التسجيل وفقًا للإجراءات  الاحترازية التي تتبعها الكلية 

وأكدت  أن عدد الطلاب الذين شاركوا منذ أمس حتي اليوم بلغت حوالي 1015 طالب ، مشيرة إلى ان الطلاب كانوا حريصين على التواجد امام مقر الكلية لتسجيل الملفات الخاصة بهم للإلتحاق بالكلية منذ الساعات الأولي في صباح اليوم 
والجدير بالذكر أن  

 الجدول المحدد لإستقبال الطلبة داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :

الأحد 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف  (ج)
الإثنين  28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)
الثلاثاء  29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)
الأربعاء 30-9-2020 من حرف (ن) إلى حرف (ي)
علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2:30 بعد الظهر.
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