ابعدوا عن ألفاظ الطلاق .. مستشار المفتي يطلق مبادرة خاصة للرجال للحفاظ على البيوت |فيديو

أطلق الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، مبادرة لحث الرجال على البعد عن ألفاظ الطلاق خلال أحاديثهم لكثرتها وانتشارها في المجتمع بشكل كبير وأصبحت تهدد حياة البيوت المستقرة.









وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه ينبغي على الرجال أن يبتعدوا عن ألفاظ الطلاق ولا يطلقوها ليلا ونهارا.









وأوضح أن الطلاق مجرد كلمة، ويأتي بعدها خراب وشقاق، منوها إلى أنه ينبغي على الأزواج أن يتحكموا في أنفسهم وألسنتهم وألا تنفلت منهم ألفاظ الطلاق.









وأضاف، أنه لو تحكم الرجل في نفسه ولم ينطق بلفظ الطلاق عند الغضب فله أجر من الله وحينها يكون رجلا بمعنى الكلمة.







