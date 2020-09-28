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برلمان

برلمانية: إضافة الرياضة كمادة نجاح ورسوب للتعليم قرار هام ويحافظ على صحة الطلاب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:09 م
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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ماجدة بدوى
قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور أشرف  صبحي وزير الرياضة أنه سيتم إضافة "الرياضة " كمادة أساسية فى التعليم كمادة للنجاح والرسوب قرار جيدا وهام جدا، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب واسترجاع الأنشطة المدرسية التى تم إهمالها.

وأضافت نصر فى تصريحات خاصة، أن الآن لا يوجد نشاط رياضي بالمدارس وهناك إهمال وغياب تام لهذا الجانب وبعض المدارس تستخدم الحوش وغرف التربية الرياضية لأغراض أخرى غير النشاط الرياضي.

وأكدت عضو لجنة التعليم، أن إهمال النشاط الرياضي فى المدارس يؤدى إلى السمنة لدى الأطفال مما يؤثر عليهم صحيا وذهنيا، مطالبة بضرورة عودة الأنشطة الثقافية والموسيقى والرسم، مما يؤدي إلى خلق شخصية سوية قادرة على بناء الوطن .

وقد قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع كافة الوزارات، متابعا "نسعى إلى إخراج أول برنامج ينص على أن تكون الرياضة مادة أساسية مع باقي المواد"، موضحا أن وزير التربية والتعليم قرر أن تكون الرياضة مادة نجاح ورسوب.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، "الناس دلوقتي بتصدق بلادها"، معقبا: قبل عام 2011 كانت هناك فجوة بين الشباب والحكومة ولم يكن هناك ثقة بينهما، حيث إن البعض قام باستغلال الشباب لما هو في صالحه.
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