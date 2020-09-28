منع أمح الدولي من دخول النادي .. سيد علي يوجه رسالة للخطيب على الهواء.. شاهد

طالب الإعلامي سيد على، محمود الخطيب منح "امح الدولي" العضوية الشرفية للنادي الأهلي مدي الحياة، بعد منعه من دخول النادي لأن أحد الاعضاء كان يصطحب معه شخصا ليس عضوا وتم منعه من الدخول حينها قال العضو "إشمعنا أمح" ومن ثم تم منع أمح من الدخول.









وأضاف أمح الدولى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، انه يريد أن يعرف ما هو سبب منعه من دخول النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه كان دائم الدخول إلى النادي بصفة مستمرة.









ووجه الإعلامي سيد على، رسالة لـ أمح الدولى، قائلا "أنت يا أمح شرف لاي نادي تدخله..وانا على الهواء بأطالب الخطيب واعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي أن أمح يكون معاه عضوية شرفية للنادي".









وأوضح سيد على، ان أمح الدولي يشجع النادي الاهلي والبطولات دائما، بالاضافة إلى أنه صاحب جميع لاعيبة النادي الاهلي الكبار،



