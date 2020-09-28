AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منع أمح الدولي من دخول النادي .. سيد علي يوجه رسالة للخطيب على الهواء.. شاهد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:15 م
امح الدولي
امح الدولي
Advertisements
محمد حليم قنديل
طالب الإعلامي سيد على، محمود الخطيب منح "امح الدولي" العضوية الشرفية للنادي الأهلي مدي الحياة، بعد منعه من دخول النادي  لأن أحد الاعضاء كان يصطحب معه شخصا ليس عضوا وتم منعه من الدخول حينها قال العضو "إشمعنا أمح" ومن ثم تم منع أمح من الدخول.


وأضاف أمح الدولى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، انه يريد أن يعرف ما هو سبب منعه من دخول النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه كان دائم الدخول إلى النادي بصفة مستمرة.


ووجه الإعلامي سيد على، رسالة لـ أمح الدولى، قائلا "أنت يا أمح شرف لاي نادي تدخله..وانا على الهواء بأطالب الخطيب واعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي أن أمح يكون معاه عضوية شرفية للنادي".


وأوضح سيد على، ان أمح الدولي يشجع النادي الاهلي والبطولات دائما، بالاضافة إلى أنه صاحب جميع لاعيبة النادي الاهلي الكبار، 

ومن جانبه قال أمح الدولي "انا استاهل العضوية الشرفية لنادي الاهلي لانى أكبر مشجع أهلاوي". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطيب ومجلس الأهلي يهنئون حسن حمدي بعيد ميلاده الــ71

#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب يتصدر تويتر.. ومغردون.. فخورين بيك

رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

فاروق جعفر أهلاوي وأنوي الترشح لرئاسة الزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ عزمي مجاهد قبل وفاته

ترشيحاتنا

فورين بوليسي: الهدف من وراء بناء سد النهضة سياسي وليس اقتصاديا كما تدعي إثيوبيا

فيديوجراف| تعرف على صاحب أشهر صورة طفل مبتسم على الفيس بوك

"الأمن رفضك".. تصريحات نارية لمساعد رئيس الوفد عن مصير الحزب في انتخابات "النواب" 2020 | فيديو

برقم موبايل يكون شغال .. مجلس الوزراء يعلن تفاصيل الحصول على منحة الـ 500 جنيه حتى نهاية العام

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

عقاب قاس ينتظر أردوغان وهذه المرة من السعودية .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

475 إبرة.. مدرس حضانة يوشم عينيه ولسانه وجسده بالكامل ويرعب الأطفال

مذكرات طبيب عبد الناصر.. الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل

ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور