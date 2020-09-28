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أحمد موسى يشن هجوما على محافظ القليوبية على الهواء بسبب سيدة مشردة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:19 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لسيدة من مسطرد تشتكي من تواجدها في الشارع بعد إزالة منزلها.

وطالب أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، محافظ القليوبية بسرعة التدخل لتوفير السكن الملائم للأسرة، مرددا «في بعض المسئولين بتنفيذ القرارات بطريقة خاطئة.. لازم الأسرة نلاقي ليهم بيت او شقة يناموا فيه.. مينفعش الكلام ده يا محافظ القليوبية».

واستنكر موسى، الكوارث التي يفعلها بعض الموظفين، والتي تسيء إلى الدولة، قائلًا «البلد تصرف المليارات عشان توفر مساكن الأهالي ازاى ست بأطفالها تبات في الشارع». 

ومن جانبه، استجاب محافظ القليوبية، على الهواء، ووعد بدراسة حالتها فورا، وتوفير السكن الملائم لها. 

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